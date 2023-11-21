Yargı dizisine Uluslararası Emmy Ödülü
Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi’nin ABD dışında üretilmiş yapımlara verdiği Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu.
ABD’nin New York kentindeki Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.
Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu.
Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törene katıldı.
The International Emmy for Telenovela goes to "Yargi [Family Secrets]” produced by— International Emmy Awards (@iemmys) November 21, 2023
Ay Yapim#iemmyWIN pic.twitter.com/tJF92xPJ6N
Kanada'dan Buffy Saint-Marie belgeseli "Sanat Programlama" dalında Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı.
Şarkıcının 60 yılı aşkın kariyerini inceleyen belgeseli, Kanadalı film yapımcısı Madison Thomas yönetti.
Ödül töreninde Deepak Chopra, Balaji Telefilms'in Kurucu Ortağı Ektaa R. Kapoor'a Uluslararası Emmy Yönetmenlik Ödülü'nü takdim etti.
Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan “Yargı” Kanal D’de yayınlanıyor. Bir cinayetle başlayan dizi, dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türünde. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşıyor.
Diğer kazananlar şöyle:
En iyi kadın oyuncu: Karla Souza in La Caida (Dive)
En iyi erkek oyuncu: Martin Freeman (The Responder)
En iyi komedi: Vir Das for Vir Das: Landing and Derry Girls
En iyi TV filmi: La Caida [Dive]
En iyi reality şov: A Ponte - The Bridge Brasil
En iyi mini dizi: Des Gens Bien Ordinaires [A Very Ordinary World]
En iyi belgesel: Mariupol: The People's Story
En iyi sanat programı: Buffy Sainte-Marie: Carry It On
En iyi animasyon: The Smeds and The Smoos
(AS)