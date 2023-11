Yargı dizisine Uluslararası Emmy Ödülü

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi’nin ABD dışında üretilmiş yapımlara verdiği Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu.

ABD’nin New York kentindeki Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törene katıldı.

