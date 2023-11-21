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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 08:39
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 09:01
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Yargı dizisine Uluslararası Emmy Ödülü

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/yargi-dizisine-uluslararasi-emmy-odulu.jpg

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi’nin ABD dışında üretilmiş yapımlara verdiği Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu.

ABD’nin New York kentindeki Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törene katıldı.

Kanada'dan Buffy Saint-Marie belgeseli "Sanat Programlama" dalında Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı.

Şarkıcının 60 yılı aşkın kariyerini inceleyen belgeseli, Kanadalı film yapımcısı Madison Thomas yönetti.

Ödül töreninde Deepak Chopra, Balaji Telefilms'in Kurucu Ortağı Ektaa R. Kapoor'a Uluslararası Emmy Yönetmenlik Ödülü'nü takdim etti.

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan “Yargı” Kanal D’de yayınlanıyor. Bir cinayetle başlayan dizi, dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türünde. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşıyor.

Diğer kazananlar şöyle:

En iyi kadın oyuncu: Karla Souza in La Caida (Dive)

En iyi erkek oyuncu: Martin Freeman (The Responder)

En iyi komedi: Vir Das for Vir Das: Landing and Derry Girls

En iyi TV filmi: La Caida [Dive]

En iyi reality şov: A Ponte - The Bridge Brasil

En iyi mini dizi: Des Gens Bien Ordinaires [A Very Ordinary World]

En iyi belgesel: Mariupol: The People's Story

En iyi sanat programı: Buffy Sainte-Marie: Carry It On

En iyi animasyon: The Smeds and The Smoos

(AS)

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