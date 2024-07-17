“Yaralarım yüzünden kimse benle oynamıyor” diyen çocuk: İyi olmak istiyorum

İyi günler, Amar, hastalığını öğrenen insanlar seni merak ediyor, iyi misin?

Evet iyiyim ama biraz üzgünüm.

Neden?

Öyle.

Seni merak eden insanlara bir şey söylemek ister misin?

İyi olmak istiyorum. Bir de teşekkür ederim.

Konuştuğum kişi Hakkari’de yaşayan ve “Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor, oyun oynamıyorlar, tedavi olmak istiyorum” diye seslenen 10 yaşındaki Amar Yaşar.

Yaşar’ın 'Bülloz Pemfigoid' adlı deri hastalığı var ve doğuştan itibaren vücudunda su kabarcıkları oluşuyor.

Yaşar’ın “yardım istiyorum” diye seslendiği videosu sosyal medyada viral oldu.

bianet’e konuşan Yaşar, “ İyileşmek istiyorum destek bekliyorum” diyor.

"Doktorlar destek olmak için aradı"

Babası Celal Yaşar da “Çocuğumuzun sağlık durumu ile ilgili haberin ardından çok sayıda doktor aradı. Sağ olsunlar. İstanbul, Ankara ve Antalya’dan doktorlar aradı. Bizim oralara gidecek ekonomik durumumuz yok. Ben de çocuğumun iyileşmesini istiyorum. Ekonomik durumumuz buna uygun değil” dedi.

Büllöz pemfigoid hakkında Büllöz pemfigoid, vücut yüzeyinde oluşan içi sıvı dolu kabarcıkların, zamanla patlayıp açılması ile üzerleri kabuklanan, derin olmayan yaralara sebep olan önemli bir deri hastalığıdır. Hastalığın toplum arasında kullanılan farklı bir ismi yoktur. Büllöz hastalıklar otoimmün hastalık grubundadır.

(EMK)