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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2024 16:10
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 16:58
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“Yaralarım yüzünden kimse benle oynamıyor” diyen çocuk: İyi olmak istiyorum

10 yaşındaki Amar Yaşar’ın babası Celal Yaşar, “Ekonomik desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
“Yaralarım yüzünden kimse benle oynamıyor” diyen çocuk: İyi olmak istiyorum
csgorselarsiv.org

İyi günler, Amar, hastalığını öğrenen insanlar seni merak ediyor, iyi misin?

Evet iyiyim ama biraz üzgünüm.

Neden?

Öyle.

Seni merak eden insanlara bir şey söylemek ister misin?

İyi olmak istiyorum. Bir de teşekkür ederim.

Konuştuğum kişi Hakkari’de yaşayan ve “Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor, oyun oynamıyorlar, tedavi olmak istiyorum” diye seslenen 10 yaşındaki Amar Yaşar.

Yaşar’ın 'Bülloz Pemfigoid' adlı deri hastalığı var ve doğuştan itibaren vücudunda su kabarcıkları oluşuyor.

Yaşar’ın “yardım istiyorum” diye seslendiği videosu sosyal medyada viral oldu.

bianet’e konuşan Yaşar, “ İyileşmek istiyorum destek bekliyorum” diyor.

"Doktorlar destek olmak için aradı"

Babası Celal Yaşar da “Çocuğumuzun sağlık durumu ile ilgili haberin ardından çok sayıda doktor aradı. Sağ olsunlar. İstanbul, Ankara ve Antalya’dan doktorlar aradı. Bizim oralara gidecek ekonomik durumumuz yok. Ben de çocuğumun iyileşmesini istiyorum. Ekonomik durumumuz buna uygun değil” dedi.

Büllöz pemfigoid hakkında

Büllöz pemfigoid, vücut yüzeyinde oluşan içi sıvı dolu kabarcıkların, zamanla patlayıp açılması ile üzerleri kabuklanan, derin olmayan yaralara sebep olan önemli bir deri hastalığıdır. Hastalığın toplum arasında kullanılan farklı bir ismi yoktur. Büllöz hastalıklar otoimmün hastalık grubundadır.

(EMK)

çocuk hakları yardım kampanyası yardım çağrısı
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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