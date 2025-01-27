Yaralama, hakaret, tehdit ve mala zarar: Bu suçların toplamı 8 ay 19 gün hapis ve 7 bin 500 TL

Şarköy’ün Sesi editörü Deniz Önal’a saldıran Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ın ağabeyi Alper Var’ın yargılandığı davada karar çıktı.

Şarköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Var’ı kasten yaralama (TCK 86), hakaret (TCK 125), tehdit (106), mala zarar verme (TCK 151) suçlamalarından suçlu buldu. Var’ı 8 ay 19 gün hapis ve 7 bin 500 TL adli para cezası verdi.

Duruşmaya Deniz Önal katılmazken babası ve gazetenin imtiyaz sahibi Yakup Önal hazır bulundu. Avukatları yoktu. Alper Var da duruşmaya katılmadı, onu avukatı Doğuşcan Özgen temsil etti.

Duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaa vererek, Alper Var’a ceza istedi. Alper Var’ın Deniz Önal’ı yumruk atarak yaraladığını, telefonuna zarar verdiğini ve ayrıca Deniz Önal’ın babası Yakup Önal'ı da tehdit ve hakaret ettiğini belirtti.

Bu nedenle kasten yaralama (TCK 86/2), hakaret (TCK 125/1), tehdit (106/1), mala zarar verme (TCK 151) suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"Köklü aile" savunması

Bunun üzerine Var’ın avukatı Doğuşcan Özgen mütalaaya karşı savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmedi. Mütalaaya da katılmadıklarını belirterek “Deniz Önal ‘Şarköy Belediye’nin sosyal tesislerinde yiyip içip parasını ödemeler’ diyerek müvekkilimi tahrik etmiştir. Müvekkilim de söylediği sözleri kabul etmiştir. Ancak müvekkilim Şarköy'ün köklü bir ailesine mensuptur. Yakup Önal olay yerinde değildi. ‘Sıra babanda’ sözünün tehdit amacı yoktur. Darp eylemi hakkında dosyada delil yoktur. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini istiyorum” dedi.

"Bakanlığın Var'ın yargılanmasına izin verdiği günde"

Bunun üzerine Yakup Önal, söz aldı. Mütalaaya katıldığını söyledi. “İçişleri Bakanlığı’nın Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’ın yargılanmasına izin verildiği haberini o gün yayınlamıştık” iye konuştu.

Alper Var’ın havanın karanlık olduğu bir saatle gelip oğlu Deniz Önal'a yumruk attığını, soruşturma aşamasında tanıkların bu yönde ifade verdiğini söyledi. “Sanığı tahrik edecek bir şey yapmadık” diyen Önal, Var’ın cezalandırılmasını istedi.

Mahkemeden Var'a ceza çıktı

Mahkeme savunmaların ardından kararını açıkladı. Var’a;

Kasten yaralama (TCK 86) suçundan 3 ay 10 gün

Hakaret (TCK 125) suçundan 3 ay 19 gün

Mala zarar vermeden (TCK 151) 1 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Bu suçlamalarda mahkeme Var’ın tekerrüre esas sabıkası bulunduğunu belirterek alt sınırdan uzaklaştı ancak cezalarda indirime gitti.

Mahkeme tehdit ( TCK 106) suçundan da Var’a 5 ay hapis cezası verdi. Ancak bu cezayı günlüğü 50 TL’den 7 bin 500 TL para cezasına çevirdi.

Ne olmuştu? Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’ın ağabeyi olan Alper Var, 2 Ekim 2022 akşamı Şarköy’ün Sesi editörü Deniz Önal’a saldırdı. Gazeteci babası Yakup Önal'ı da tehdit etti. Yakup Önal, saldırının gerekçesi olarak gazetede yayınladıkları ve Alpay Var’ın odağında olduğu bir usulsüzlük ve evrakta sahtecilik soruşturmasının haberini gösterdi. Söz konusu haber Şarköy’ün kardeş belediyesi Macaristan Pazsto kasabasına dayanıyordu. Alpay Var, Temmuz 2019’da Pazsto’dan gelecek bir heyetin 4 gün boyunca belediyenin Sosyal Tesislerinde ağırlanması için Kültür Müdürlüğüne yazı yazdı. Ancak Macaristan’dan herhangi bir heyet gelmedi. Heyet gelmediği gibi Belediye Başkanı Alpay Var, Başkan Yardımcısı Adnan Sevim ve CHP İlçe Başkanı Birol Taner sosyal tesise gitti. Burada yanlarındakilerle eğlenen Var 14 bin 750 TL’lik ücreti Macaristan Pazsto kasabasından heyeti ağırlamış gibi Şarköy Belediyesine fatura etti. Olay İçişleri Bakanlığının bir şikayet üzerine yapmış olduğu soruşturma ile ortaya çıktı. Yakup Önal ve gazeteci oğlu Deniz Önal da İçişleri Bakanlığının soruşturma izninden yola çıkarak olayı haberleştirdi. Saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı ancak 'delil yok' diyerek soruşturmayı kapattı. Yakup Önal ve Deniz Önal karara itiraz etti. İtirazdan sonra savcılık 'kovuşturmaya gerek yok' kararını kaldırdı, video görüntülerini çözümletti ve iddianame hazırlandı. Şarköy Belediye Başkanı'nın abisi Alper Var, yolsuzluk ve usulsüzlük dosyasını haberleştirdiği için gazeteci Deniz Önal’a saldırdıhttps://t.co/K4YBSTQX4T pic.twitter.com/QEzG1f6nDI — bianet (@bianet_org) October 3, 2022

(HA)