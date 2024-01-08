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Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 17:55
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 12:36
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Yapımcısı Turgut duyurdu: "Kızıl Goncalar" bu akşam yayımlanmayacak

İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yapımcısı Turgut duyurdu: "Kızıl Goncalar" bu akşam yayımlanmayacak

"Faniler" isimli hayali bir tarikatın içindeki sorunları ve kadın düşmanlığını anlattığı için tarikatların hedefinde olan "Kızıl Goncalar" isimli dizi bu akşam yayınlanmayacak.

Pazartesi akşamları FOX TV'de yayımlanan dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz rol alıyor. Tarikatların hedef göstermesinin ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun  (RTÜK) yayın durdurma cezası verdiği dizinin bu akşamkli bölümün yayınlanmayacağını dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından duyurdu.

Turgut, "Kızıl Goncalar bu Akşam yayın yok.İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi ,RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onayladı.Kızıl Goncalar'ın yayınını yapamıyoruz" dedi.

NOT: Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Kızıl Goncalar" dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti. Cezanın nedeni, “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık. 
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Kızıl Goncalar hakkında

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı “Kızıl Goncalar” dizisi 18 Aralık Pazartesi günü FOX TV'de yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu "Kızıl Goncalar"ın senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor.

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı başrollerinde buluşuyor. Dizide, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncular da rol alıyor. Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan dizi ilk bölümü ile muhafazakar çevrelerin hedefindeydi.

(EMK)

Kızıl Goncalar Özgü namal özcan deniz Tarikatlar tarikatlarda istismar RTÜK
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