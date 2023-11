Yapımcı ve yönetmen Reber Dosky, üç gün Türkiye’de gözaltında kaldı

“Radio Kobanî”, “Sıddık and the Panther” ve “Daughters of the Sun” gibi filmleriyle tanınan Hollandalı-Kürt gazeteci, yapımcı ve yönetmen Reber Dosky, geçtiğimiz hafta Türkiye’de gözaltına alındı.

Yeni projesi için Türkiye’ye gelen ve üç gün boyunca burada gözaltında tutulan Dosky’nin gözaltına alınma gerekçesi “terör faaliyetleri ile bağlantılı” olmak.

Villa Media’nın haberine göre, Dosky gözaltına sürecine dair şöyle dedi: “Süreci tetikleyenin tam olarak ne olduğunu asla bilemezsiniz. Sanırım çalışmamdan dolayı terör etiketini yapıştırdılar.”

Urfa'daki Geri Gönderme Merkezine (GGM) götürülen Dosky, orada insanlık dışı koşullarla karşılaştığını ve buna bir göçmenin ceza olarak dondurucuya konulmasının da dahil olduğunu söyledi.

Geerdink: Utanç verici

Dosky “Sayım sırasında biri gözden kaçırıldı. Daha sonra onlara, eksik kişinin dondurucuda olduğunu hatırlatmak zorunda kaldım,” dedi.

Sürece dair basına bilgi veren Dosky’nin menajeri Thomas Bruning “Serbest bırakılmasından dolayı mutluyuz; ancak Dosky'nin Türkiye'deki çalışmalarına devam etmesi şu anda mümkün değil. Türkiye'de eleştirel gazetecilerin ayrım gözetmeksizin gözaltına alınıp sınır dışı edilebilmesi son derece üzücü,” dedi.

Hollandalı gazeteci ve yazar Frederike Geerdink ise, Dosky’nin Türkiye’de gözaltına alınmasını sosyal medya platformu X’ten yaptığı şu açıklama ile kınadı:

“Ödüllü Hollandalı-Kürt film yapımcısı Reber Dosky Türkiye'de birkaç gün gözaltında tutulduktan sonra sınır dışı edildi. Suçlama? ‘Tterörizm’, tabii ki bazı gizli tanıklara dayanarak. Şimdi evine sağ salim döndüğüne sevindim; ama bağımsız bir film yapımcısına böyle davranmak ne utanç verici!” (TY)