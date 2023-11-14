ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 13:36
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2023 16:31
2 dk Okuma

Yapımcı ve yönetmen Reber Dosky, Türkiye’de üç gün gözaltında kaldı

Hollandalı-Kürt gazeteci, yapımcı ve yönetmen Reber Dosky, Türkiye'de gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi. Hollanda'ya dönen Dosky: "Sanırım çalışmamdan dolayı terör etiketini yapıştırdılar.”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/14/yapimci-ve-yonetmen-reber-dosky-uc-gun-turkiyede-gozaltinda-kaldi.jpg

Radio Kobanî”, “Sıddık and the Panther” ve “Daughters of the Sun” gibi filmleriyle tanınan Hollandalı-Kürt gazeteci, yapımcı ve yönetmen Reber Dosky, 8 Kasım'da Türkiye’de gözaltına alındı.

Yeni projesi için Türkiye’ye gelen ve üç gün boyunca burada gözaltında tutulan Dosky’nin gözaltına alınma gerekçesi “terör faaliyetleri ile bağlantılı” olmak.

Villa Media’nın haberine göre, Dosky gözaltına sürecine dair şöyle dedi: “Süreci tetikleyenin tam olarak ne olduğunu asla bilemezsiniz. Sanırım çalışmamdan dolayı terör etiketini yapıştırdılar.”

Urfa'daki Geri Gönderme Merkezine (GGM) götürülen Dosky, orada insanlık dışı koşullarla karşılaştığını ve buna bir göçmenin ceza olarak dondurucuya konulmasının da dahil olduğunu söyledi. 

Sıddık ve Pars
Sıddık ve Pars'a IDFA'dan Ödül
28 Kasım 2019

Geerdink: Utanç verici

Dosky “Sayım sırasında biri gözden kaçırıldı. Daha sonra onlara, eksik kişinin dondurucuda olduğunu hatırlatmak zorunda kaldım,” dedi. 

Sürece dair basına bilgi veren Dosky’nin menajeri Thomas Bruning “Serbest bırakılmasından dolayı mutluyuz; ancak Dosky'nin Türkiye'deki çalışmalarına devam etmesi şu anda mümkün değil. Türkiye'de eleştirel gazetecilerin ayrım gözetmeksizin gözaltına alınıp sınır dışı edilebilmesi son derece üzücü,” dedi. 

Hollandalı gazeteci ve yazar Frederike Geerdink ise, Dosky’nin Türkiye’de gözaltına alınmasını sosyal medya platformu X’ten yaptığı şu açıklama ile kınadı:

“Ödüllü Hollandalı-Kürt film yapımcısı Reber Dosky Türkiye'de birkaç gün gözaltında tutulduktan sonra sınır dışı edildi. Suçlama? ‘Tterörizm’, tabii ki bazı gizli tanıklara dayanarak. Şimdi evine sağ salim döndüğüne sevindim; ama bağımsız bir film yapımcısına böyle davranmak ne utanç verici!” (TY)

İzleme önerisi



2019’da Hollanda'da düzenlenen IDFA'da En İyi Belgesel Ödülü'nü alan "Sıddık ve Leopar", Kürdistan'da yıllardır görülmeyen Pers leoparının izlerini takip eden Sıddık'ın hikâyesini anlatıyor.

Belgeselde Sıddık aracılığıyla bir metafor olarak kullanılan leopar, Kürtlerin dört parçada da yaşama dair umutlarını ve hasretlerini dile getiren bir araca dönüşüyor:

"Ortadoğu'da sürekli insanlar ölürken, hayvanların yaşamasının ne önemi var diyenleriniz olacaktır mutlaka. Ama bu leopar, bizim için barış umudu demek."

Yönetmen: Reber Dosky
Senaryo: Reber Dosky
Oyuncu: Sidik Barzani
Müzik: Mehmûd Berazî
Yapım Yılı: 2019

Reber Dosky Sıddık ve Leopar
bu haberin uzantıları
Hollandalı Kürt yönetmen Dosky: Türkiye’de çıplak aramaya maruz kaldım
14 Kasım 2023
/haber/hollandali-kurt-yonetmen-dosky-turkiyede-ciplak-aramaya-maruz-kaldim-287880
Sayfa Başına Git