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Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 09:57
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2024 10:36
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Yapıcıoğlu: Bu kızımızın katili herhangi bir partiye üye olabilir

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: "Tutuklanan amcanın HÜDA PAR eski ilçe başkanı olduğuna dair iddialar yayıldı. Bu, bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla İsrail kaynaklı Türkçe yayın yapan bir haber sitesi tarafından yayıldı. O köyde bizim temsilciliğimiz de üyemiz de yok."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yapıcıoğlu: Bu kızımızın katili herhangi bir partiye üye olabilir

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede gizlenmiş olarak bulunan Narin Güran'ın ailesiyle ilgili açıklama yaptı.

TV100 yayınına katılan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Güran ailesi HÜDA Par'lı" iddiasını yalanlayarak bunun bir iftira olduğunu ve kaynağının da İsrail merkezli bir haber sitesi olduğunu söyledi.

Yapıcıoğlu, konuşmasında özetle şöyle dedi:

Böyle bir acının yaşandığı, neredeyse bütün ülkenin bu acıda ortaklaştığı durumda siyasi rant devşirmeye çalışmak emin olun çok iğrenç. Tutuklanan amcanın HÜDA PAR eski ilçe başkanı olduğuna dair iddialar yayıldı.

Bu, bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla İsrail kaynaklı Türkçe yayın yapan bir haber sitesi tarafından yayıldı.

Diyarbakır’ın pek çok köyünde köy temsilciliklerimiz var ama o köyde bizim temsilciliğimiz de üyemiz de yok. Buna rağmen bunu yayanlar bile bile yaydılar.

Güran ailesinden partimize mensup kimse yok. O köye hiç gitmişliğim yoktur. 2014 ve 2015 seçimlerinde en büyük oyu alan parti bugünkü DEM Parti'nin eski partileri. 2018'de AK Parti birinci parti olmuş, 2023 seçimlerinde İYİ Parti, yerel seçimlerde de AK Parti birinci parti olmuş.

Bu kızımızın katili herhangi bir partiye üye olabilir. Her partinin içinden sapık da çıkabilir katil de çıkabilir. Bu durum, o partinin suçlanmasını gerektirmez. Tekrar ifade edeyim bu ailenin bizimle bir bağlantısı yok.

Ben parti ismi zikretmek istemiyorum ama bu ailenin büyüklerinden bir tanesi Milli Görüş partilerinden bir tanesinde ilçe belediye başkanlığı yapmış.

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11 Eylül 2024

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Vedat Turgut, Narin Güran’ın cesedinin Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü 8 Eylül'de aileyi ziyaret etmişti.

Turgut, "Ne zaman birbirimize değer verirsek bu tür vahşilikler aramızdan çıkacak. Bunlar bizim kültürümüz değil, Amerika'nın, İsrail'in, Avrupa'nın kültürü" dedi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
HUDA PAR Narin Güran
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