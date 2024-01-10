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Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 18:11
 ~ Son Güncelleme: 10 Ocak 2024 20:19
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Yapı Merkezi işçileri bir kez daha direnişte: “Emeğimizin karşılığını istiyoruz”

DİSK/Dev Yapı-İş öncülüğünde Yapı Merkezi işçilerinin 2 Ocak'ta başlattığı direnişi sendikanın Genel Sekreteri Nihat Demir ve direnişteki işçiler bianet'e anlattı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin Tanzanya'daki demir yolu şantiyesinde çalışan ve yedi aydır maaş alamayan yaklaşık 2 bin işçi, 2023’ün ağustos ayında 13 günlük grevle kazanım elde etmişti.

Tanzanya'daki Yapı Merkezi işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı
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DİSK/Dev Yapı-İş’e göre şirket, aradan geçen süre içinde işçileri “bir kez daha mağdur etti.”

Verilen sözlerin tutulmadığını belirten sendika, 2 Ocak'tan bu yana Yapı Merkezi’nin İstanbul, Üsküdar’daki genel merkez binası önünde eylemde.

Bugün sendika ile şirket yetkilileri arasında yapılması planlanan görüşme ertelenerek yarına (11 Ocak) bırakıldı.

bianet'e konuşan DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, "Kar, kış, soğuk dinlemeyeceğiz. Gerekirse burada gerekirse şirketin farklı projelerinde eylemlerimiz devam edecek" dedi.

Direnişteki işçiler ise "tüm zor koşullara rağmen" direnişlerine devam edeceklerini söyledi.

Yapı Merkezi işçileri alacakları için bir kez daha şirket önünde
Yapı Merkezi işçileri alacakları için bir kez daha şirket önünde
2 Ocak 2024

(AD)

DİSK/Dev Yapı-İş Tanzanya yapı merkezi işçileri yapı merkezi
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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/haber/yapi-merkezi-eski-iscileri-calisma-bakanligi-na-sorumluluk-cagrisi-yapti-282911
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17 Ağustos 2023
/haber/tanzanya-daki-yapi-merkezi-iscilerinin-direnisi-kazanimla-sonuclandi-282883
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/haber/afrika-sendikalar-konfederasyonu-yapi-merkezi-iscilerinin-yanindayiz-282859
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/haber/yapi-merkezi-iscilerinin-direnisi-suruyor-282817
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15 Ağustos 2023
/haber/yapi-merkezi-iscilerine-destek-eylemi-insaat-iscisi-kole-degildir-282774
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