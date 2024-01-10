Yapı Merkezi işçileri bir kez daha direnişte: “Emeğimizin karşılığını istiyoruz”

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin Tanzanya'daki demir yolu şantiyesinde çalışan ve yedi aydır maaş alamayan yaklaşık 2 bin işçi, 2023’ün ağustos ayında 13 günlük grevle kazanım elde etmişti.

Tanzanya'daki Yapı Merkezi işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

DİSK/Dev Yapı-İş’e göre şirket, aradan geçen süre içinde işçileri “bir kez daha mağdur etti.”

Verilen sözlerin tutulmadığını belirten sendika, 2 Ocak'tan bu yana Yapı Merkezi’nin İstanbul, Üsküdar’daki genel merkez binası önünde eylemde.

Bugün sendika ile şirket yetkilileri arasında yapılması planlanan görüşme ertelenerek yarına (11 Ocak) bırakıldı.

bianet'e konuşan DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, "Kar, kış, soğuk dinlemeyeceğiz. Gerekirse burada gerekirse şirketin farklı projelerinde eylemlerimiz devam edecek" dedi.

Direnişteki işçiler ise "tüm zor koşullara rağmen" direnişlerine devam edeceklerini söyledi.

Yapı Merkezi işçileri alacakları için bir kez daha şirket önünde

(AD)