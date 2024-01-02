Yapı Merkezi işçileri alacakları için bir kez daha şirket önünde

DİSK'e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş), Yapı Merkezi işçileri için bugün bir kez daha şirketin İstanbul, Üsküdar’daki genel merkez binası önündeydi.

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi’nin Tanzanya’daki demir yolu projesinde çalışan 2 bin işçi ile işten kendi istekleriyle ayrılan ya da işten çıkarılarak ülkeye geri dönüş yapan 860 işçinin alacakları için ağustos ayında başlattıkları grev kazanımla sonuçlanmıştı.

DİSK/Dev Yapı-İş’e göre şirket, aradan geçen süre içinde işçileri “bir kez daha mağdur etti.”

Tanzanya'daki Yapı Merkezi işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

Sendikanın, X sosyal medya hesabından, şirket yetkilerinin tüm alacakları ödeme sözü verdiğini belirterek, “Cuma günü [5 Ocak] ödeme yapılmadığı takdirde haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz” paylaşımı yaptı.

DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir de şirketin önünde yaptığı açıklamada “Cuma gününe kadar bekleyeceğiz. İşçi arkadaşlarımıza söz verildiği için şimdi buradan [şirket önünden] ayrılıyoruz. Eğer Cuma günü yatırılmazsa pazartesi yine aynı saatte ve daha güçlü bir şekilde burada olacağız” dedi.

Yapı Merkezi eski işçileri Çalışma Bakanlığı'na sorumluluk çağrısı yaptı

(VC)