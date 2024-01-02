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Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 15:27
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 15:30
2 dk Okuma

Yapı Merkezi işçileri alacakları için bir kez daha şirket önünde

DİSK/Dev Yapı-İş, görüştükleri şirket yetkilerinin tüm alacakları ödeme sözü verdiğini belirterek, “Cuma günü ödeme yapılmadığı takdirde haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yapı Merkezi işçileri alacakları için bir kez daha şirket önünde
Fotoğraf: Dev Yapı-İş/X

DİSK'e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş), Yapı Merkezi işçileri için bugün bir kez daha şirketin İstanbul, Üsküdar’daki genel merkez binası önündeydi.

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi’nin Tanzanya’daki demir yolu projesinde çalışan 2 bin işçi ile işten kendi istekleriyle ayrılan ya da işten çıkarılarak ülkeye geri dönüş yapan 860 işçinin alacakları için ağustos ayında başlattıkları grev kazanımla sonuçlanmıştı.

DİSK/Dev Yapı-İş’e göre şirket, aradan geçen süre içinde işçileri “bir kez daha mağdur etti.”

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Sendikanın, X sosyal medya hesabından, şirket yetkilerinin tüm alacakları ödeme sözü verdiğini belirterek, “Cuma günü [5 Ocak] ödeme yapılmadığı takdirde haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz” paylaşımı yaptı.

DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir de şirketin önünde yaptığı açıklamada “Cuma gününe kadar bekleyeceğiz. İşçi arkadaşlarımıza söz verildiği için şimdi buradan [şirket önünden] ayrılıyoruz. Eğer Cuma günü yatırılmazsa pazartesi yine aynı saatte ve daha güçlü bir şekilde burada olacağız” dedi.

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(VC)

DİSK/Dev Yapı-İş yapı merkezi işçileri
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