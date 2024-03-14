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HABER
Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 14:05
 ~ Son Güncelleme: 14 Mart 2024 14:18
2 dk Okuma

‘Yapay Zeka Yasası’ Avrupa Parlamentosundan geçti

Düzenleme, biyometrik sınıflandırma sistemleri ile ve yüz tanıma veritabanları oluşturmak için internetten elde edilen veya güvenlik kamerası görüntülerinin kullanılmasını yasaklıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
‘Yapay Zeka Yasası’ Avrupa Parlamentosundan geçti
Fotoğraf: Avrupa Parlamentosu / flickr.com

Avrupa Parlamentosu (AP), ChatGPT ve Gemini gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasayı onayladı.

Strazburg'da dün (13 Mart) düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda dünyada yapay zekaya yönelik ilk kapsamlı kuralları getirecek ‘Yapay Zeka Yasası’, 523 ‘evet’, 46 ‘hayır’ oyuyla kabul edildi.

Yasaya göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılacak yapay zeka sistemlerinin güvenli olması, temel haklara saygı göstermesi gerekecek.

Yapay zeka sistemleri, topluma zarar verme ihtimaline göre risk temelli bir biçimde düzenlenecek.

Yapay zekanın bazı kullanımlarındaki risk kabul edilemez olarak görülecek ve bu sistemlerin kullanımı yasaklanacak.

Yüz görüntülerinin internetten veya kapalı kamera sistem görüntülerinden alınması, iş yerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma, sosyal puanlama, cinsel yönelim veya dini inançlar gibi hassas verileri çıkarmak için biyometrik sınıflandırma yasak kapsamına girecek.

İnsan davranışını manipüle eden veya insanların zafiyetlerinden yararlanan yapay zeka yasaklanacak.

Kolluk kuvvetleri bazı durumlarda yapay zekayı kullanabilecek. Emniyet birimleri terör saldırılarının önlenmesi veya kayıp kişilerin tespiti gibi istisnai durumlarda, kamuya açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemlerini yasal izin alarak kullanabilecek.

Sağlık, göç ve seçim süreçleri yüksek risk kategorisinde

Yüksek riskli yapay zeka sistemlerine daha katı kurallar getirilecek. Kritik altyapı, eğitim, istihdam, sağlık, kamu hizmetleri, bankacılık, göç ve sınır yönetimi ve seçim gibi demokratik süreçlerdeki yapay zeka sistemleri yüksek risk kategorisinde yer alacak.

Bu tür sistemlerde risklerin değerlendirilmesi, azaltılması, kullanım kayıtlarının tutulması, şeffaflık ve insan gözetimi sağlanması gerekecek.

Video, metin, görüntü oluşturma, başka dilde konuşma, hesaplama veya bilgisayar kodu yazma gibi çok çeşitli farklı görevleri yerine getirebilen büyük sistemlere özel kurallar getirilecek. Söz konusu "genel amaçlı yapay zeka" sistemlerinin piyasaya sürülmeden önce çeşitli şeffaflık kriterlerine uyması sağlanacak.

Yapay zeka ile değiştirilmiş ses veya video içeriklerinin açık biçimde etiketlenmesi gerekecek.

Yasa, AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının 2 yıl içinde aşamalı olarak sonrasında yürürlüğe girecek.

Yeni yasa ile birlikte Google'ın yapay zeka modeli Gemini ve ChatGPT gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerinin yeni kurallara 

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/haber/yapay-zekayla-arjantin-deki-kayiplari-bulma-projesi-284441
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21 Temmuz 2023
/haber/google-gazeteciler-icin-bir-yapay-zeka-teknolojisi-gelistiriyor-281818
Gazetecilikte yapay zeka kullanımına karşı ilk etik ilkeler belirlendi
13 Kasım 2023
/haber/gazetecilikte-yapay-zeka-kullanimina-karsi-ilk-etik-ilkeler-belirlendi-287811
Yapay zeka sivil toplum kuruluşları için yeni bir dönem mi?
25 Ekim 2023
/haber/yapay-zeka-sivil-toplum-kuruluslari-icin-yeni-bir-donem-mi-286921
Yapay zeka çağında yazmak
10 Haziran 2023
/yazi/yapay-zeka-caginda-yazmak-280095
Migros’un yapay zeka asistanı: Şirket, kafes yumurtası satarak eziyete destek oluyor
26 Eylül 2023
/haber/migrosun-yapay-zeka-asistani-sirket-kafes-yumurtasi-satarak-eziyete-destek-oluyor-285375
"Yapay zeka" artık seçmeli ders, müfredat hazırlandı
30 Kasım 2023
/haber/yapay-zeka-artik-secmeli-ders-mufredat-hazirlandi-288658
Yapay zeka karşısında habercilik tüzüğü için ilk adım RSF’den
9 Ağustos 2023
/haber/yapay-zeka-karsisinda-habercilik-tuzugu-icin-ilk-adim-rsf-den-282566
Bild'te editöryel süreçte yapay zeka: İşten çıkarmalar başlayacak
21 Haziran 2023
/haber/bild-te-editoryel-surecte-yapay-zeka-isten-cikarmalar-baslayacak-280649
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/haber/osym-baskanindan-sinav-aciklamasi-yapay-zeka-ile-soru-uretecegiz-291790
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