Yapay zeka sivil toplum kuruluşları için yeni bir dönem mi?

Geçtiğimiz günlerde Bursa Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından organize edilen ve Özgür Kurtuluş ile Özgür Mehmet Kütküt’ün eğiticiliğini yaptığı Sivil Toplum ve Yapay Zeka Buluşmaları’na bölgede faaliyet gösteren on altı sivil toplum kurumu (STK) katıldı.

İki günlük ücretsiz eğitime başvuran ve çoğunluğu kadın olan sivil toplum temsilcilerinin hedef kitlelerini daha iyi anlama, verimliliği artırma ve yeni fırsatlar yaratma açısından olduğu kadar yapay zekadan kişisel olarak nasıl yararlanacakları konusundaki görüşleri önemliydi.

Bununla birlikte STGM’nin yerel STK’ler için organize ettiği buluşmaların yaygınlaştırılması, yapay zeka araçlarının eğitimiyle birlikte herkes için ulaşılabilir kılınması önemli.

Getirdiği fırsatlar kadar küresel ölçekte yüzde yüzde 25 gibi yüksek bir oranda işsizlik getireceği tahmin edilen yapay zeka ile üretilen sahte içerikler, ırkçı-ayrımcı ifadeler ve hukuki, etik sorunlar konularında da birçok disiplinin bir arada çalışma yapması önemli görünüyor.

Sivil Toplum ve Yapay Zeka - Bursa buluşmasının katılımcıları arasında yer alan Kafessiz Türkiye / Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği’nden İlkim Özbek; Bursa Koza Kadın Derneği’nden Nursel Demir ve Bursa Lotus Kadın Girişimi Kooperatifi’nden Nergiz Döner’in STK olarak faaliyet alanlarını tanıdıktan sonra, yapay zeka eğitimine dair görüşlerini bianet'e anlattı.

İlkim Özbek Kurumsal Kampanya Yöneticisi Kafessiz Türkiye / Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği “Endüstriyel kafeslerdeki eziyetin herkesçe bilinmeli" Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği (ÇHKD) olarak, endüstriyel hayvancılıktaki hayvan eziyetini sona erdirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Dernek kapsamında yürüttüğümüz “Kafessiz Türkiye” kampanyamız var. Kafessiz Türkiye kampanyası, yumurtacılık sektöründe hayvanlara muazzam eziyetler çektiren endüstriyel kafeslerin son bulmasını amaçlıyor. 1- Yapay Zeka eğitiminden neler öğrendiniz? Günümüzde gitgide yaygınlaşan yapay zeka araçlarının bir kısmını ara sıra kullanıyordum, bir kısmından haberdardım fakat henüz deneme fırsatım olmamıştı, bir kısmını ise hiç duymamıştım. Eğitim bana farklı yapay zeka araçlarının ne alanlarda kullanılabileceği, çeşitli araçların birbirinden farkı, bu araçlarla çalışırken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda birçok bilgi verdi ve bakış açısı sundu. En sık kullanılan araçları uygulamalı olarak göstererek, öğrenme sürecimi hızlandırdı. Artık hangi işi yapmak için hangi araçtan yararlanabileceğim, ücretli veya ücretsiz seçeneklerimin neler olduğu gibi konulara çok daha hakimim. Ayrıca bir yapay zeka aracından istediğim çıktıyı elde etmek için nasıl istemlerde bulunmam gerektiği konusunda da bilgi sahibi oldum. Bu eğitimden sonra artık iş verimimi artırmak için yapay zekadan nasıl faydalanabileceğimi daha iyi biliyorum. 2- Eğitimden öğrendiklerinizi STK faaliyetlerinizde nasıl kulllanacaksınız? Yaptığım işlerde zaman zaman başka birilerinin desteğine ve önerilerine ihtiyacım olabiliyor. Biz fazla kalabalık bir dernek olmadığımızdan dolayı, bu gibi durumlarda bir ekip arkadaşıma ulaşmaya çalışmak yerine uygun yapay zeka araçlarının asistanlığı, daha hızlı ve verimli çalışmama yardımcı olacak. Örneğin, sık sık metin içeriği üretmem gerekiyor. Tekrara düşmemek, yazdıklarımın doğru ve anlaşılır olduğundan emin olmak için yapay zekaya danışmak bana yardımcı olur. Başka bir örnek vermek gerekirse, görsel içerik üretmemiz gerektiğinde bazen kafamdaki fikir ve onun görsele dökülmüş hali uyuşmayabiliyor. Böyle durumlarda ilk adım olarak görsel üreten bir yapay zeka aracına fikrimi aktarıp neye benzeyeceğini görmek ve fikrimi tam anlamıyla oluşturduktan sonra görsele dökülmesi için tasarımcımızla iletişime geçmek aramızdaki süreci hızlandırabilir. Son olarak, üzerine kafa yormam gereken bir konuda tıkandığımda bir yapay zeka aracından fikir almak düşünce sürecimin devamının gelmesine yardımcı olabilir. Bu gibi küçük yardımların işteki verimliliğimi gerçekten artırabileceğine inanıyorum. 3. Kafessiz Türkiye için prompt “Sen, hayvan haklarını savunan bir dernekte çalışıyorsun. Ürünlerinde zalim kafeslerden gelen yumurtaları kullanan X şirketine, yumurta politikalarını değiştirme çağrısında bulunan bir basın bildirisi hazırladın. Bu bildiriyi güçlü kelimeler kullanarak daha harekete geçirici bir metin haline getirebilir misin?”

Nursel Demir Bursa Koza Kadın Derneği “Ana sorun edinilen bilgilerin doğruluğunun mutlaka araştırılması gerektiği” Kozadan ipeğe dönüşen süreç, kadının hayatı boyunca verdiği yaşam savaşına çok güzel bir örnek oluşturduğu için seçtik bu ismi kendimize. Bursa’da her yıl 8 Mart ve 25 Kasımlarda bir araya gelen kadınlar olarak, 2006 yılında bir kadın derneği kurma kararı verildi. Çeşitli tartışmalar ve çalışmalar sonucunda 2012 yılında dernekleşme yolunda adım atarak Koza Kadın Derneği kuruldu. Koza Kadın Derneği'nin amacı kadın olarak yaşanan sorunları tanımlamak, çözüm geliştirmek ve bunları hayata geçirmek. Derneğimizin çalışmaları birkaç temele dayanıyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti fark ettirmek, kadınların istihdamla ilgili tüm sorunlarında destek vermek, kadınların kendi gücünü keşfetmesini sağlamak. 1- Yapay Zeka eğitiminden neler öğrendiniz? Yapay zekanın aslında çok çalışkan, kendisine yüklenen verileri yine verilen istemlerle bir sistematik içinde süzerek sunan bir asistan olduğunu öğrendim. Derli toplu bilgi toplamak kadar, bu bilgileri arzu ettiğim formatta talep edebileceğimi, fotoğraf ve videolar oluşturup bunların üzerinde istediğim değişiklikleri yapabileceğimi, sunumlar hazırlayıp makaleler yazabileceğimi öğrendim. Hatta yapay zekaya şiir bile yazdırabileceğimi öğrenince epey şaşırdığımı belirtmeliyim. Buradaki ana sorun, edinilen bilgilerin doğruluğunun mutlaka araştırılması gerektiği oldu. 2- Eğitimden öğrendiklerinizi STK faaliyetlerinizde nasıl kulllanacaksınız? Biz bir kadın derneği olarak; eğitimin, teknolojinin, erkek egemen yapıların kadına yakıştırılmadığı her türlü oluşumun içinde yer almak zorundayız. Bu nedenle hangi yaş, eğitim, sosyo ekonomik yapı içinde olursa olsun tüm kadınların tüm bu oluşumlardan haberdar olması, faydalanması için kullanacağız yapay zekayı. 3- Koza Kadın Derneği’nden prompt: “Yapay Zeka ne kadar doğru ne kadar yapaysın? Bu soruların hepsine birden yanıt ara, etkili yöntemler öner.” .Erkek Egemen zihniyeti nasıl değiştirebiliriz? .Cinsiyetsiz bir toplum için yapılacaklar neler olabilir? .Savaşları durdurmanın silahları yok etmenin yolları nelerdir? .Hiyerarşi ve başkanlığın olmadığı, eşit yönetimin sağlandığı bir toplum nasıl kurulur?

“Kuruma iyi bir asistan almışız gibi sevindim” Nergiz Döner Bursa Lotus Kadın Girişimi Kooperatifi “Kuruma iyi bir asistan almışız gibi sevindim” Yedi ortakla 9 Mart 2022 tarihinde kurulan Bursa Lotus kadın Girişimi Kooperatifimiz, adını gelişim, şans, bereket ve bilgeliği simgeleyen, farklı renkleri bulunan lotus çiçeğinden aldı. Farklı alanlarda iş deneyimleri olan biz yedi kurucu üye, tıpkı lotus çiçeğinin bir araya gelen yapraklarının bir merkezde toplanması gibi kooperatif yapısını oluşturduk. Kooperatifimiz, kadın yoksulluğunu azaltmak, ekonomik güçlenmeye katkı vermek amacıyla sosyal, kültürel ve ticari alanlarda ana sözleşmemizin çizdiği çerçevede üretici üyelerine sürekli eğitim ve bilgilendirme paylaşımında bulunarak toplumla birlikte gelişme, büyüme ve toplumu ileriye götürmek. 1- Yapay Zeka eğitiminden neler öğrendiniz? Yapay zeka eğitimi ile dijital alanda zorlandığımız bir çok faaliyeti bu alanda yetkin olmasak dahi yapay zeka araçları ile verimli bir şekilde kullanabileceğimizi anladım. Kuruma bir asistan almışız gibi hissettim. 2- Eğitimden öğrendiklerinizi STK faaliyetlerinizde nasıl kulllanacaksınız? Aldığımız eğitim sayesinde, kooperatifimizin sosyal medyasını daha hızlı yöneteceğimizi, özellikle e-ticaret alanında hız kazandıracağını, her türlü döküman hazırlamakta zaman kazandıracağını düşünüyorum. 3- Bursa Lotus Kadın Girişimi Kooperatifi’nin promptu: “El sanatları üretimi yapan bir kooperatifiz. E-ticaret pazar yerlerinde en çok satılan ürünleri listeler misin?”

(AT/EMK)