"Yapay Zeka patlaması" milyarder yaratmıyor, serveti olanların servetini katlıyor

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yansıtma iddiasındaki başlıklara bakınca son 18 ayda Yapay Zeka (YZ) sayesinde küresel ölçekte milyarder sayısında bir "patlama" yaşandığına inanmak kaçınılmaz gözüküyor.

Şirketler zaten milyar dolarlık birikimlere sahipti

Kısa bir araştırma haberlerde listelenen adların çoğunun YZ öncesi dönemde de teknoloji dünyasında zenginleşmiş, yatırımlarını almış veya piyasada pay sahibi şirketlerin kurucuları/ortakları olduğunu göstermeye yetiyor.

Örneğin NVIDIA — Jensen Huang’ın şirketi— zaten 1993’ten beri var, 2010’lardan beri GPU pazarının lideriydi. YZ patlaması denilen şey hisse senedi fiyatlarını rekor düzeye taşımasıyla ilgili.

Benzer şekilde Microsoft, Amazon, Google sahip ve yöneticilerinin servet artışı da, yapay zekâdan çok uzun süreli birikim ve borsa değerlemesinin ortak sonucu.

“Yapay zeka” etiketi, servet artışını tek nedene indiriyor

Daha "ağırbaşlı" ajanslar Bloomberg veya CB Insights verilerinde bile servet artışı YZ ile “doğrudan” değil “dolaylı” olarak bağlantılandırılıyor.

Bu bağlamda Anthropic, OpenAI, Scale AI gibi şirketler gerçekten YZ merkezli kurulmuş olsalar da bu şirketlerin yatırımcı ve kurucuları zaten önceki teknoloji trendlerinden servet biriktirmiş kişilerdi.

“Yeni milyarder” ifadesi, belli bir sektörün ivmesini parlatmak için kullanılan magazin dili. Tıpkı “dot-com milyarderi” ya da “kripto milyarderi” tanımlarındaki gibi bu da temelde mevcut olan "parababaları"nın servetlerindeki sıçramayı etiketliyor.

Servet artışı genellikle hisse değerlemesinden geliyor

Adı geçen şirketlerin belirleyici kişilerinin çoğunun nakit olarak milyarla ölçülebilecek hakiki servetleri yok; servetleri, sahip oldukları hisselerin piyasa değerlemesi ile ölçülüyor.

2023–2024 YZ moda söylem dalgası sırasında, yatırımcıların YZ şirketlerine yönelik beklentisi nedeniyle hisse fiyatları şişmiş, bu da “kağıt üzerinde” servet patlamasına yol açmıştı.

Hisse senedi fiyatlarının düşmesi, bu “yeni YZ milyarderleri”nin sayısının da hızla azalmasına yol açabilir.

Özetle kendilerine "YZ milyarderi" denilenlerin büyük kısmı zaten teknoloji sektöründe güçlü pozisyondaydı. “YZ milyarderi” etiketi, gerçeklik payı taşısa da abartılı. Çoğu durumda var olan servetin üzerine moda söylem kaynaklı bir değer artışı eklenmesinden ibaret.

Sıfırdan yükselenler bir elin parmaklarını geçmiyor

Gerçekten YZ teknolojisini sıfırdan kurup bu dönemde milyarder olan kişi sayısı, medyada gezen 25–29 milyarderden çok daha az.

YZ şirketi kurarak sahiden sıfırdan milyarder olanlar arasında şu kişiler sayılabilir:

▶ Alexandr Wang (Scale AI)

Scale AI adlı şirketin kurucusu olan Wang 2025 itibarıyla, Forbes’e göre 26 yaşındayken dünyanın en genç self-made AI milyarderi oldu. Şirketin ilk zamanlarından beri veri etiketleme ve model değerlendirme üzerine çalışıyordu

Net serveti yaklaşık $2.7 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Ek olarak, şirketi 2025’te Meta’ya (Facebook, WhatsApp'ın sahibi olan Zuckerberg'in şirketi) "acqui-hire" yöntemiyle katıldı; Meta'nın yüzde 49 hissesini alarak büyüttü.

▶ Lucy Guo (Scale AI)

Scale AI kurucularından bir başkası olan Guo, 2025 itibarıyla, dünyanın en genç kendi başına milyarder olmuş kadını unvanını aldı; Forbes’e göre Net değeri yaklaşık 1,2–1,3 milyar dolar arasında.

▶ Chen Tianshi (Cambricon Technologies)

Yapay zeka çipleri üreten Çin merkezli Cambricon Technologies’in kurucusu olan Tianshi 2024 itibariyle şirketin hisse fiyatı yüzde 500 artınca, Forbes’a göre net serveti 11, 6 milyar dolar düzeyine çıktı.

Mevcut şirketlerde "YZ patlaması"yla serveti büyüyenler

▶ Jensen Huang. NVIDIA CEO’su GPU’ları sayesinde YZ sistemlerinin temelini oluşturan şirketi yönetiyor. Servetinin, Bloomberg’e göre yaklaşık 159 milyara çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Fortune verilerine göre şirketin kazanç trendi YZ ile patlamış durumda.

▶ Sam Altman. OpenAI CEO’su. GPT-4.5, GPT-4o gibi modellerin yanı sıra Apple ile entegrasyon projelerine liderlik etti. 2024'te milyarder oldu; şirket değeri şu an yaklaşık 157 milyar dolar düzeyinde.

Diğer öne çıkanlar

▶ Larry Page ve Sergey Brin, Google’ın bireysel kurucuları; YZ'nin gelişmesiyle servetleri daha da arttı.

▶ Phil Shawe (TransPerfect), YZ destekli çeviri çözümleri ile milyarderler listesinde yer aldı.

▶ Dario Amodei (Anthropic), etik YZ modeli geliştiren şirkette CEO; net serveti yaklaşık1.2 milyar dolar.

▶ Liang Wenfeng (DeepSeek), uygun maliyetli YZ girişimiyle servet edinmiş milyarder; net değeri 1 milyar dolar.

▶ Yao Runhao (Paper Games), YZ destekli oyun deneyimleriyle milyarder olmuşlardan.

Sonuç olarak bedavadan milyarder olmak diye bir şey yok. YZ'den sıfırdan başlayıp milyarder olanlar arasında Wang, Guo ve Chen gerçekten “YZ milyarderi” ifadesini hak ediyor.

Diğer gruptakilerse, YZ sayesinde var olan servetlerini “katlayan” kişiler; medyada “YZ milyarderi” etiketiyle yer alsalar da bu niteleme şişirme bir ifade sayılabilir.

