‘Yap-İşlet-Devret’te devlet garantisi 273 milyar TL’yi yuttu

AKP iktidarının Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli kapsamında Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle hayata geçirdiği projeler bütçede kara delik açtı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) gerçekleşmeyen araç geçiş garantileri nedeniyle firmalara yapılan ödeme son 5 yılda (2019-2024) 273 milyar lirayı aştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, KGM’nin 2024 başlangıç bütçesinin yıl içinde eklenen 26 milyar 492 milyon lira ödenek ile 293 milyar 625 milyon lira olduğunu ve bütçenin 285 milyar 282 milyon lirasını harcadığını söyledi.

Karasu, Sayıştay’ın raporlarından alıntı yaparak KGM’nin geçen yıl bütçesinin cari hizmetler kaleminden 60.5 milyar lira harcadığını, bunun 60.2 milyar lirasını da garanti ödemelerinin oluşturduğunu ifade etti.

2019-2024 döneminde yıllara göre cari ödemelerden yapılan garanti ödemeleri şöyle: 2019: 5 milyar 136 milyon TL tutarındaki harcamanın 5 milyar 109 milyon TL’si

2020: 10 milyar 152 milyon TL tutarındaki harcamanın 10 milyar 122 milyon TL’si

2021: 14 milyar 307 milyon TL tutarındaki harcamanın 14 milyar 255 milyon TL’si

2022: 36 milyar 424 milyon TL tutarındaki harcamanın 36 milyar 359 milyon TL’si

2023: 56 milyar 997 milyon TL tutarındaki harcamanın 56 milyar 824 milyon TL’si

2024: 60 milyar 587 milyon TL tutarındaki harcamanın 60 milyar 294 milyon TL’si

KGM’nin garanti ödemelerini yapabilmek için mevcut yolların bakım ve onarımını bile yapamaz hale geldiğini anlatarak, “Geçiş ücretlerinin döviz kurlarına bağlı olması nedeniyle bütçede garanti ödemelerine ayrılan ödenekler kurda yaşanan artışlar nedeniyle bir türlü tutturulamıyor ve yıl içinde sürekli ek ödenek ihtiyacı ortaya çıkıyor” dedi.

“Torunlarımız bile borçlu olacak”

Karasu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak” sözünü de hatırlatıp şöyle konuştu:

“Hesapsızca verilen ve belli başlı şirketlere aktarılan garantiler nedeniyle, köprü ve otoyolları işletmecisi şirketlerin zenginliklerine zenginlik katıyor. Üstelik devlete devir tarihleri dolduğu halde usulsüz sözleşme değişiklikleriyle kimi projeler devlete devredilmeyerek çocuklarımız, torunlarımız bile bu şirketlere borçlu hale getiriliyor.”

Karasu, hükümetin köprü ve otoyolları özelleştirme girişimini de eleştirdi. "Gelecek parayla yandaşların bir türlü dolmayan

ceplerini dolduracaklar” dedi.

