Yannis Varufakis: "Suçlu ne Hamas ne yerleşimciler, susarak ırk ayrımcılığına ortak olanlardır"

Hamas'ın işgal altındaki Gazze'den İsrail içlerine girerek başlattığı büyük saldırıda sivil can kayıplarının gözler önüne dökülmesinin ardından başlayan uluslararası tartışmada tutumlar giderek belirginleşiyor.

İlerici Enternasyonal'in kurucularından, Yunanistan eski Maliye Bakanı ve DİEM 25 hareketinin öncüsü Yannis Varufakis X'te (eski Twitter) yayımlanan demecinde "sorun ırk ayrımcılığının sonucu olarak ayaklananların kimi zaman masum insanları da öldürmeleri değil, ırk ayrımcılığını kendisidir" dedi.

"Sorun ırk ayrımcılığının kendisidir"

Benim gibi insanların, DiEM25'in ağzından Hamas gerillalarının saldırısına yönelik bir kınama almaya çabalayanlar asla bunu alamayacaklar. Bunun çok basit bir nedeni var.İnsanları, aralarında hiçbir ayrım yapmaksızın bir Yahudi ile bir Arabı eşit derecede gözetenlerin kendilerine çok basit bir soru sormaları gerekiyor:

Silahların susması tam olarak ne demektir? Bu Filistinlilerin silahlarını bırakıp dünyanın en büyük açık hava hapishanesine, sürekli olarak bir apartheid devletince boğazlarının sıkıldığı yere geri dönmeleri mi? Başka bir deyişle, Güney Afrika'da apartheid döneminde sorun neydi? Siyah direnişin aralarında Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC) de olduğu ama yalnızca onlarla da kalmayan kimi üyelerinin, Güney Afrika rejimine karşı silahları eline alıp kimi zaman masum insanları öldürmeleri miydi? Apartheid ile ilgili sorun bu muydu? Hayır. Sorun apartheid[ın kendisiyidi].

"Filistinliler'e karşı on yıllarca insanlık suçu işlendi ve biz Avrupalılar ağzımızı kapatarak bu suça ortak olduk"

Apartheid, ister Güney Afrika'da ister Filistin'de ister İsrail'de uygulansın her zaman şiddet getirecektir, çünkü apartheid şiddet içeren, insana düşman bir sistemdir. Apartheid altında yaşayan her insan, bir an gelecek ya korkunç bir sessiz ölümle yok olacak ya da isyan edecek ve çoğu kez kendisiyle birlikte masum insanları da götürecektir.

Mücrimler burada Hamas değil, hatta Filistinlileri öldüren İsrailli yerleşimciler de değil. Suçlu Avrupalılar. Biziz. Alman toplumunun her üyesi, Fransız toplumunun her üyesi, Yunanistan toplumunun her üyesi, Amerika Birleşik Devletleri toplumunun her üyesi, on yıllar boyunca, sorun burada değilse, insanlar kameranın kapsama alanının dışında ölüyorsa ve ölenler işgalciler değil, Filistinlilerse ağzımızı kapatarak, bu insanlık suçuna ortak olduk.

Bu inanılmaz trajedi, Avrupalıların uyanması ve Güney Afrika'da yaptığımız gibi, kollektif olarak apartheid devletinin yok edilmesini talep ederek barış yolunda ilk kararlı adımı atmaları için bir fırsata dönüştürülmelidir.