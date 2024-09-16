Yanmış cesedi bulunan madenci davasında savcının mütalaa açıklaması bekleniyor

Zonguldak'ta cesedi yakılmış halde bulunan, ruhsatsız maden ocağı çalışanı Afganistanlı Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması 18 Eylül Çarşamba günü görülecek.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesinde Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, Beyoğlu’ndaki İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Yıldız Önen, "İşçiler, biz arabaya bindirirken ambulanla hastaneye götüreceklerini sanıyorduk diyorlar. Arabanın içinde battaniyeli olduğu ortaya çıkıyor. Ortada çelişkili ifadeler var ve savcının bu duruşmada mütalaa açıklaması bekleniyor” dedi.

Ayrıca, bilimsel adli tıp raporu hazırlandı, rapora göre Vezir Mohammad Nourtani'nin "diri diri yakılmış olabileceği" bilgisinin yer aldığını belirten Önen, herkesi duruşmaya çağırdı.

İddianameye göre, savcılık üçü tutuklu altı şüpheli hakkında ‘kasten öldürme suçundan’ müebbet hapis cezası isteniyor.

“Ailenin uluslararası geçici koruma başvurusu reddedilmiştir”

Hak savunucuları adına basına açıklamayı Yağmur Yurtsever okudu.

Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında kayıtsız ve güvencesiz çalıştırılırken fenalaşan Afganistanlı mülteci işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin 9 Kasım 2023’te kaçak maden ocağı sahipleri tarafından öldürülmesi ve bedeninin yakılarak yok edilmek istenmesidir.

Nourtani’nin öldürülmesinin ardından açılan Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Nourtani’nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan K., Enver G. ve K.’nün kuzeni Ahmet A. tutuklu yargılanırken, ocak çalışanları Sercan K.., Eray D. ve kömür ticareti yapan Alaattin Ç. ise tutuksuz yargılanmaktadır. Sanıklar görülen ilk iki duruşmada Vezir Muhammed Nourtani’yi madende fenalaştıktan sonra hastaneye götürmeyip öldürmeye karar verdiklerini, “hastaneye götürürsek başımız belaya girer” “Bu adamın kimliği yok, Afgan zaten, yakalım” dediklerini birbirlerini suçlayarak anlatmışlardır.

Dava sürerken Vezir Muhammed Nourtani’nin ailesi ise sınır dışı tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır.

Ailenin Zonguldak İdare Mahkemesi’ne yaptığı uluslararası geçici koruma başvurusu reddedilmiştir.

Vezir Muhammed Nourtani cinayetinden anlaşılmaktadır ki patronlar için iş kazası geçiren bir göçmenin öldürülerek bedeninin yakılması, hastaneye götürülmesinden daha kolay görülmektedir!

Yetkililere siyasi baskı yaptılar

Göçmen işçilerle yerli işçilerin kaderinin ortak olduğunu biliyoruz. Kaçak ocakların bulunduğu bölgelerdeki halk tarafından; ocakta ölen işçilerin hastane önüne bırakılıp kaçılması, elektrik çarptığı süsü vermek için yıkandıktan sonra elektrik direği dibine bırakılması, trafik kazası süsü vermek için ölen işçilerin ısısız dağlarda yol kenarlarına bırakılması, ölen işçilerin kaçak şekilde gömülmesi gibi birçok olay bilinmektedir.

Kaçak madenlerde ölen işçilerin ailelerine bir miktar para verilerek ocak sahibi olarak gösterilip patronların sorumluluktan kurtulmasının değişmeyen bir Zonguldak gerçeği olduğu ifade edilmektedir.

Bazı kaçak ocak patronlarının işçilere maaş vermediği, hakkını isteyenleri tehdit edip şiddet uyguladığı, Vezir Muhammed Nourtani’yi öldüren Hakan K. örneğinde olduğu gibi üye ya da yöneticisi olduğu iktidar partilerinin gücünü kullanarak yetkililere siyasi baskı uyguladığı gündeme gelmiştir.

Vezir Muhammed Nourtan’nin kaçak madenlerde çalıştırılan ve yaşamına kast edilen binlerce göçmenden biri olduğunu, patronların gözünde işçilerinin yaşamının kaçak madenlere kesilen para cezasından daha ucuz olduğunu biliyoruz.

Nourtani’nin katillerinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması 18 Eylül 2024 saat 14:00’te Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı olarak cinayetten sorumlu tüm faillerin en ağır cezaları alması için, göçmen işçiler için adalet talebiyle davanın takipçisiyiz.

Tüm kamuoyunu ölüme mahkum edilen göçmen işçiler için davanın takipçisi olmaya çağırıyoruz.