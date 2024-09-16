ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 15:13
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2024 15:54
3 dk Okuma

Yanmış cesedi bulunan madenci davasında savcının mütalaa açıklaması bekleniyor

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, “Cinayetten sorumlu tüm faillerin en ağır cezaları alması için, göçmen işçiler için adalet talebiyle davanın takipçisiyiz” diye seslendi.

Aslı Deniz Çelebi

Evrim Kepenek

KUBi Kurdî Bixwînin
Aslı Deniz Çelebi

Aslı Deniz Çelebi
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
u fotoğraf, bir basın toplantısı veya dayanışma etkinliğinden bir görüntü sunuyor. Fotoğrafta, bir masa etrafında oturan ve ayakta duran bir grup insan görülüyor. Masanın ön tarafında büyük bir pankart asılı ve üzerinde "Patronu Tarafından Öldürülüp Yakılan Vezir Mohammad Nourtani İçin Adalet!" yazısı yer alıyor. Bu mesaj, grup tarafından yapılan adalet talebini vurguluyor.
Fotoğraf: Aslı Deniz Çelebi / bianet

Zonguldak'ta cesedi yakılmış halde bulunan, ruhsatsız maden ocağı çalışanı Afganistanlı Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması 18 Eylül Çarşamba günü görülecek.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesinde Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, Beyoğlu’ndaki İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

"Beyanlar çelişkili"

Toplantıda konuşan Yıldız Önen, "İşçiler, biz arabaya bindirirken ambulanla hastaneye götüreceklerini sanıyorduk diyorlar. Arabanın içinde battaniyeli olduğu ortaya çıkıyor. Ortada çelişkili ifadeler var ve savcının bu duruşmada mütalaa açıklaması bekleniyor” dedi.

Ayrıca, bilimsel adli tıp raporu hazırlandı, rapora göre Vezir Mohammad Nourtani'nin "diri diri yakılmış olabileceği" bilgisinin yer aldığını belirten Önen, herkesi duruşmaya çağırdı.

İddianameye göre, savcılık üçü tutuklu altı şüpheli hakkında ‘kasten öldürme suçundan’ müebbet hapis cezası isteniyor.

“Ailenin uluslararası geçici koruma başvurusu reddedilmiştir”

Hak savunucuları adına basına açıklamayı Yağmur Yurtsever okudu.

Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında kayıtsız ve güvencesiz çalıştırılırken fenalaşan Afganistanlı mülteci işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin 9 Kasım 2023’te kaçak maden ocağı sahipleri tarafından öldürülmesi ve bedeninin yakılarak yok edilmek istenmesidir.

Nourtani’nin öldürülmesinin ardından açılan Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Nourtani’nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan K., Enver G. ve K.’nün kuzeni Ahmet A. tutuklu yargılanırken, ocak çalışanları Sercan K.., Eray D. ve kömür ticareti yapan Alaattin Ç. ise tutuksuz yargılanmaktadır. Sanıklar görülen ilk iki duruşmada Vezir Muhammed Nourtani’yi madende fenalaştıktan sonra hastaneye götürmeyip öldürmeye karar verdiklerini, “hastaneye götürürsek başımız belaya girer” “Bu adamın kimliği yok, Afgan zaten, yakalım”  dediklerini birbirlerini suçlayarak anlatmışlardır.

Dava sürerken Vezir Muhammed Nourtani’nin ailesi ise sınır dışı tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır.

Ailenin Zonguldak İdare Mahkemesi’ne yaptığı uluslararası geçici koruma başvurusu reddedilmiştir.

Vezir Muhammed Nourtani cinayetinden anlaşılmaktadır ki patronlar için iş kazası geçiren bir göçmenin öldürülerek bedeninin yakılması, hastaneye götürülmesinden daha kolay görülmektedir!

Yetkililere siyasi baskı yaptılar

Göçmen işçilerle yerli işçilerin kaderinin ortak olduğunu biliyoruz. Kaçak ocakların bulunduğu bölgelerdeki halk tarafından; ocakta ölen işçilerin hastane önüne bırakılıp kaçılması, elektrik çarptığı süsü vermek için yıkandıktan sonra elektrik direği dibine bırakılması, trafik kazası süsü vermek için ölen işçilerin ısısız dağlarda yol kenarlarına bırakılması, ölen işçilerin kaçak şekilde gömülmesi gibi birçok olay bilinmektedir.

Kaçak madenlerde ölen işçilerin ailelerine bir miktar para verilerek ocak sahibi olarak gösterilip patronların sorumluluktan kurtulmasının değişmeyen bir Zonguldak gerçeği olduğu ifade edilmektedir.

Bazı kaçak ocak patronlarının işçilere maaş vermediği, hakkını isteyenleri tehdit edip şiddet uyguladığı, Vezir Muhammed Nourtani’yi öldüren Hakan K. örneğinde olduğu gibi üye ya da yöneticisi olduğu iktidar partilerinin gücünü kullanarak yetkililere siyasi baskı uyguladığı gündeme gelmiştir.

Vezir Muhammed Nourtan’nin kaçak madenlerde çalıştırılan ve yaşamına kast edilen binlerce göçmenden biri olduğunu, patronların gözünde işçilerinin yaşamının kaçak madenlere kesilen para cezasından daha ucuz olduğunu biliyoruz.

Nourtani’nin katillerinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması 18 Eylül 2024 saat 14:00’te Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı olarak cinayetten sorumlu tüm faillerin en ağır cezaları alması için,  göçmen işçiler için adalet talebiyle davanın takipçisiyiz.

Tüm kamuoyunu ölüme mahkum edilen göçmen işçiler için davanın takipçisi olmaya çağırıyoruz.

Zonguldak’ta öldürülen Afganistanlı maden işçisi: Savcılık 6 sanığa müebbet hapis istedi
Zonguldak’ta öldürülen Afganistanlı maden işçisi: Savcılık 6 sanığa müebbet hapis istedi
22 Mart 2024
Herkesin işleneceğini bildiği bir cinayetin öyküsü: Kaçak ocaklar
Herkesin işleneceğini bildiği bir cinayetin öyküsü: Kaçak ocaklar
14 Kasım 2023

(ADÇ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
göçmen hakları ihd Mülteci Vezir Mohammad Nourtani
Aslı Deniz Çelebi
Aslı Deniz Çelebi
tüm yazıları

ODTÜ Uluslararası İlişkiler 3.Sınıf öğrencisi. Eylül 2024 bianet stajyeri.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Afganistanlı işçiyi ‘kaçak maden ocağı kapanmasın’ diye yakmışlar
30 Mayıs 2024
/haber/afganistanli-isciyi-kacak-maden-ocagi-kapanmasin-diye-yakmislar-295934
Zonguldak’ta öldürülen Afganistanlı maden işçisi: Savcılık 6 sanığa müebbet hapis istedi
22 Mart 2024
/haber/zonguldakta-oldurulen-afganistanli-maden-iscisi-savcilik-6-saniga-muebbet-hapis-istedi-293351
Herkesin işleneceğini bildiği bir cinayetin öyküsü: Kaçak ocaklar
14 Kasım 2023
/yazi/herkesin-islenecegini-bildigi-bir-cinayetin-oykusu-kacak-ocaklar-287865
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Afganistanlı işçiyi ‘kaçak maden ocağı kapanmasın’ diye yakmışlar
30 Mayıs 2024
/haber/afganistanli-isciyi-kacak-maden-ocagi-kapanmasin-diye-yakmislar-295934
Zonguldak’ta öldürülen Afganistanlı maden işçisi: Savcılık 6 sanığa müebbet hapis istedi
22 Mart 2024
/haber/zonguldakta-oldurulen-afganistanli-maden-iscisi-savcilik-6-saniga-muebbet-hapis-istedi-293351
Herkesin işleneceğini bildiği bir cinayetin öyküsü: Kaçak ocaklar
14 Kasım 2023
/yazi/herkesin-islenecegini-bildigi-bir-cinayetin-oykusu-kacak-ocaklar-287865
diğer yazıları
Sisler Dağıldığında: İki kişilik aile hapsi
Bugün 12:30
Sisler Dağıldığında: İki kişilik aile hapsi
MAHSA AMİNİ'NİN ARDINDAN
HRW Araştırmacısı: İran’da kadınlar ve azınlıklar hükümete karşı birleşti
Bugün 08:56
HRW Araştırmacısı: İran’da kadınlar ve azınlıklar hükümete karşı birleşti
KADINLARIN GÜNDEMİ
Kayıp veriler, kayıp medya: Tık aşkı Narin'i kaç kere öldürecek?
15 Eylül 2024
Kayıp veriler, kayıp medya: Tık aşkı Narin'i kaç kere öldürecek?
Kimanak ta hoza ik ?
14 Eylül 2024
Kimanak ta hoza ik ?
Üniversite öğrencileri barınma krizinin kıskacında
13 Eylül 2024
Üniversite öğrencileri barınma krizinin kıskacında
Sayfa Başına Git