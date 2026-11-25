Kadına yönelik şiddetle mücadele çoğu zaman kadınların omuzlarında. Oysa şiddeti üreten, besleyen ve gündelik yaşamda normalleştiren erkeklik anlayışıyla mücadele etmek erkeklerin de sorumluluğu.

Yanındayız Derneği, bu sorumluluğu erkeklere hatırlatmak için 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yeni bir kampanya başlattı.

HeForShe’nin küresel “Every Man’s Responsibility” çağrısına Türkiye’den katkı sunan dernek, yayımladığı kampanya filmiyle erkekleri cinsiyetçi söylem ve davranışlara itiraz etmeye, şiddet karşısında sessiz kalmamaya çağırıyor.

bianet’e konuşan Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, Projeler Direktörü Irmak Çil ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Ufuk Yeşil, erkeklerle yürüttükleri çalışmaları ve şiddetle mücadelede erkeklerin nasıl sorumluluk alabileceğini anlattı.

40 erkekle başladı, 180 üyeye ulaştı

Yanındayız Derneği, 2018’de 40 erkek tarafından kuruldu. Bugün 150 erkek ve 30 kadın olmak üzere 180 üyesi var. Dernek, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde erkeklerin yalnızca destekçi değil, sorumluluk alan ve harekete geçen kişiler olmasını hedefliyor.

Derneğin çalışma yöntemi de bu hedefe dayanıyor: Erkeklerle, erkeklerin katılımını sağlayarak çalışmak. Eğitim ve atölyelerde erkek eğitmenlere yer verilmesi de bu yaklaşımın bir parçası. Projeler Direktörü Irmak Çil, erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu başka erkeklerden dinlemesinin çalışmaları kolaylaştırdığını anlatıyor.

Yanındayız, kadınlara doğrudan hukuki temsil ya da dava desteği sunan bir yapı değil. Çalışmalarını eğitim, farkındalık, savunuculuk ve erkeklerin tutumlarını değiştirmeye odaklıyor. Kuruluşundan bu yana 20 bini aşkın kişiye ulaştı.

Erkek egemen işyerlerinde şiddet ve taciz eğitimleri

Derneğin önemli çalışma alanlarından biri, erkeklerin yoğun olduğu işkolları. Otomotiv, inşaat, boya, altyapı ve tekstil gibi sektörlerde işyerinde taciz ve şiddete ilişkin eğitimler düzenliyor.

İsveç Başkonsolosluğu desteğiyle yürütülen projelerde 3 binden fazla kişiye ulaşıldı. Eğitimlerde yalnızca çalışanlarla değil, yöneticilerle de bir araya geliniyor. İşyerinde tacizin nasıl tanınacağı, bildirim mekanizmalarının nasıl işleyeceği ve yöneticilerin başvurular karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği ele alınıyor.

Dernek, Friedrich Naumann Vakfı desteğiyle tekstil sektöründe de çalışmalar yürüttü. Farklı bölgelerde ve 22 ilde düzenlenen eğitimlerle işyerinde şiddet ve taciz konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı.

11 üniversitede 2 bin 135 gence ulaştılar

Yanındayız Derneği’nin bir başka çalışma alanı gençler. “Kampüste Şiddete Sıfır Tolerans” projesi kapsamında 11 üniversitede, 18-25 yaş arasındaki 2 bin 135 gence flört şiddeti konusunda eğitim verildi.

Almanya desteğiyle yürütülen çalışmanın ardından Hollanda Konsolosluğu Matra Fonu desteğiyle yeni bir proje başlatıldı. Üniversitelerdeki eğitimlerin yanı sıra TikTok üzerinden de gençlere ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında flört şiddetine ilişkin videolar ve sosyal medya içerikleri hazırlanacak.

“Nöbetteyiz” bu yıl dijital ortamda

Dernek, erkekleri yalnızca eğitimlere katılmaya değil, şiddete karşı kamusal alanda söz almaya da çağırıyor. Her yıl düzenlenen “Nöbetteyiz” etkinliğinde erkekler meydanlarda bir araya geliyor, erkek şiddeti sonucu öldürülen kadınların isimlerini okuyor.

Bu yıl belediyelerde yaşanan değişiklikler nedeniyle meydan buluşmasının yapılamayacağını belirten dernek temsilcileri, etkinliği dijital ortamda sürdürmeyi planlıyor. Dernek açısından kadınların isimlerini tek tek okumak, öldürülen kadınları yalnızca istatistiklerden ibaret görmemek ve her birinin yaşamını hatırlamak anlamına geliyor.

“Şiddeti normalleştiren erkeklik anlayışına itiraz ediyoruz”

Yanındayız Derneği’nin 25 Kasım kampanyası, erkeklerin gündelik hayatta yapabileceklerine de dikkat çekiyor. Cinsiyetçi bir şakaya gülmemek, bir arkadaşının ayrımcı sözlerine itiraz etmek, kadınları dinlemek ve anlattıklarına inanmak bu adımlardan bazıları.

UNODC ve UN Women’ın 24 Kasım 2026’da yayımladığı verilere göre, 2025’te dünya genelinde 47 bin kadın ve kız çocuğu yakın partnerleri ya da aile üyeleri tarafından öldürüldü. Bu sayı, her gün yaklaşık 129 kadın ve kız çocuğunun en yakınındaki kişiler tarafından öldürüldüğünü gösteriyor.

Şiddet dijital mecralarda da sürüyor. UN Women’ın 2023 tarihli verilerine göre Türkiye’de internet kullanan kadınların yüzde 72,4’ü teknoloji aracılığıyla gerçekleştirilen şiddete maruz kaldı.

Yanındayız Derneği, bu tablonun değişmesi için erkeklerin kendi davranışlarını sorgulaması ve çevrelerinde karşılaştıkları cinsiyetçi tutumlara karşı çıkması gerektiğini vurguluyor.

Derneğin kampanya mesajı şöyle:

“Kadına yönelik şiddet bir erkeklik meselesidir. Sessizliğin karşısında söz alıyor, şiddeti normalleştiren erkeklik anlayışına itiraz ediyoruz. Erkeğiz ve nöbetteyiz. Dönüşecek ve dönüştüreceğiz.”

Yanındayız Derneği, 25 Kasım’da başlayan 16 Günlük Aktivizm boyunca erkekleri kampanyanın açık mektubunu imzalamaya ve kendi iletişim ağlarında paylaşmaya çağırıyor.

Kampanya filmi: İzlemek için tıklayın

HeForShe açık mektubu: Okumak ve imzalamak için

(EMK)