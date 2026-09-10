"Yangınların sorumlusu Kürtlerdir" paylaşımına soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yangınların sorumlusu Kürtlerdir" paylaşımına resen soruşturma başlattı.

Antalya genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Yörükeli Hareketi Antalya" isimli sosyal medya hesabı, "Yangınların sorumlusu Kürtlerdir" paylaşımı yaptı.

Paylaşım hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu" değerlendirmesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu paylaşımlara erişimin engellenmesi için Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Üç günde 177 orman yangını: Antalya ve Adana'da mücadele devam ediyor

(EMK)