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YT: Yayın Tarihi: 10.09.2026 08:16 10 Eylül 2026 08:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.09.2026 08:21 10 Eylül 2026 08:21
Okuma Okuma:  1 dakika

"Yangınların sorumlusu Kürtlerdir" paylaşımına soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu paylaşımlara erişimin engellenmesi için Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
"Yangınların sorumlusu Kürtlerdir" paylaşımına soruşturma
Fotoğraf: AA
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yangınların sorumlusu Kürtlerdir" paylaşımına resen soruşturma başlattı.

Antalya genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Yörükeli Hareketi Antalya" isimli sosyal medya hesabı, "Yangınların sorumlusu Kürtlerdir" paylaşımı yaptı.

Paylaşım hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu" değerlendirmesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu paylaşımlara erişimin engellenmesi için Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

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(EMK)

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