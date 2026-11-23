İstanbul, Beşiktaş’ta, Gayrettepe semtindeki Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024'te çıkan yangında can veren 29 işçinin yakınları, facianın üzerinden yaklaşık 2 yıl 8 ay geçmesine rağmen adaletin hâlâ yerini bulmamasına karşı seslerini yükseltti.

Aileler, 23 Kasım Pazartesi günü Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi’nde düzenledikleri basın toplantısında, yangına yol açan çalışma koşullarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını ve kamu görevlilerinin yargı önünde hesap vermesini talep ettiler.

Toplantıya siyasi parti, sendika ve hukuk örgütlerinden temsilciler de katıldı.

Avukat Ergin: "Belediye tadilattan haberdardı"

Mağdur ailelerin avukatı Ahmet Ergin, yangının çıktığı mekânın başlangıçta sinema salonu olarak kullanıldığını, gerekli izinler alınmadan gece kulübüne dönüştürüldüğünü ileri sürdü.

Ergin, belediyenin tadilattan haberdar olmadığı yönündeki savunmasına karşı şu açıklamayı yaptı:

“Buna rağmen izinsiz tadilat yapılarak gece kulübüne dönüştürülmüş. Bunun için Beşiktaş Belediyesi’nden izin alınması gerekiyordu. Belediye olaydan habersiz gibi davranıyor ancak tadilatın molozlarını taşımış.”

Avukat, bu işlemlere ilişkin belgelerin dava dosyasında bulunduğunu savundu:

“Bu durum doğal olarak katliama yol açmıştır. Bunların hepsi dosyada belgelidir.”

“İki buçuk senedir sürünüyoruz”

Yangında eşi Özkan Baş'ı kaybeden Emine Kaya Baş, sorumluların cezalandırılması için yürüttükleri mücadelenin sonuçsuz bırakılmasına tepki gösterdi.

“Sorumluların yargılanması gerekiyor. Bu ülkenin savcısı, hâkimi yok mu? Neden ben burada adalet arıyorum? İki buçuk senedir sürünüyoruz.”

Baş, yangına yol açan koşullara göz yumulduğunu ve sorumluların korunduğunu ileri sürdü:

“Rüşvet alanlar, imza atanlar var ama cezalandırılan kimse yok. Suçluların cezalandırılması için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“29 kişi öldü ama bir yakalama kararı bile çıkaramıyorlar”

Yangında yaşamını yitiren Onur Aladağ'ın annesi Gülşen Aladağ, ailelerin ortak açıklamasını okudu.

Aladağ, gece kulübünün Beşiktaş Belediyesi'nin yetki alanında bulunduğunu hatırlatarak işyerinde yeterli kaçış yollarının bulunmadığını ve denetimlerin yetersiz kaldığını söyledi.

Ailelerin 965 gündür adalet aradığını belirten Aladağ, özellikle belediye görevlilerinin yargı sürecindeki durumunu gündeme getirdi:

“Sorumlular ve belediye görevlileri tutuklanmadı. Mahkemenin zorla getirme kararına rağmen duruşmalara gelmeyen belediye görevlileri var.”

Aladağ, kamu görevlilerine karşı yargının tutumunu da eleştirdi:

“Siyasi koşullar gerektirdiğinde istediği belediye görevlisini tutuklayabilen İstanbul hâkimleri, konu 29 kişinin ölümü olduğunda bir yakalama kararı bile çıkaramıyor.”

Ailelerin açıklamasında, kamu görevlilerinin denetim yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmemesinin ölümlerdeki rolünün araştırılması istendi.

Yangın bir iş cinayetine nasıl dönüştü?

2 Nisan 2024'te, bir apartmanın bodrum katlarında faaliyet gösteren Masquerade gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangının ardından işyerindeki tadilatın niteliği, kullanılan yanıcı malzemeler, yangından kaçış olanakları, havalandırma ve acil durum önlemleri başlıca soruşturma konusu oldu.

Yangın, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri kadar işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesinde kamu kurumlarının sorumluluğunu da gündeme getirdi.

Aileler neden soruşturmanın genişletilmesini istiyor?

Aileler, 23 Kasım açıklamasında ceza sorumluluğunun yangının doğrudan failleriyle sınırlı tutulmasını yeterli görmediklerini dile getirdiler.

İzinsiz tadilat yapıldığı, işyerinin kullanım amacının değiştirildiği veya güvenlik eksikliklerinin denetimlerde göz ardı edildiği kanıtlandığı takdirde, bunların hangi kamu görevlilerinin yetki ve sorumluluk alanına girdiğinin de belirlenmesi gerekir.

Aileler, bu bağlantıların yargı tarafından ele alınmasını istiyor.

Gayrettepe yangını ve yargılama ▶︎ 2 Nisan 2024: Masquerade gece kulübünde tadilat sırasında yangın çıktı; 29 işçi yaşamını yitirdi. ▶︎ Soruşturmanın konusu: Tadilatın izinleri, iş güvenliği önlemleri, yangın çıkışları, ruhsat ve belediye denetimleri. ▶︎ 23 Kasım 2026: Aileler ÇHD İstanbul Şubesinde basın toplantısı düzenleyerek belediye görevlilerinin sorumluluğunun araştırılmasını ve bütün sorumluların cezalandırılmasını istedi. ▶︎ Açıklığa kavuşturulması istenenler: Belediye görevlileri hakkındaki işlemlerin kapsamı, duruşmalara katılmayan görevlilere ilişkin mahkeme kararları ve soruşturmanın kamu görevlileri yönünden ulaştığı aşama. Aileler, yangının bütün sorumluları ortaya çıkarılmadan adaletin sağlanamayacağını savunuyor.

(AEK)