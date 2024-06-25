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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 14:38
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2024 15:05
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Yangında yaralanan hayvanların tedavileri sürüyor

Diyarbakır ve Mardin arasındaki kırsal alanda çıkan yangınlarda yaralanan hayvanların bir kısmının tedavisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yangında yaralanan hayvanların tedavileri sürüyor
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında 20 Haziran akşamı çıkan yangında 15 yurttaş ve 1000’den fazla hayvan hayatını kaybetti.

Yangınlarda çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yanı sıra doğal yaşamın önemli bir parçası olan farklı türden canlı da yaşamını yitirdi ve yaralandı. Yaralı hayvanların tedavisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sürüyor.

Sağlık Daire Başkanlığı olarak ilk andan itibaren yaralı hayvanlara müdahale ettiklerini söyleyen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Jehat Altun, Hayvan Bakımevi olarak ekipleriyle birlikte Diyarbakır Veteriner Hekimler Odası, Tarım İl Müdürlüğü ve Dicle Üniversitesi ile koordineli bir şekilde yaralı hayvanlarla ilgilendiklerini belirtti.

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Beşiktaş Belediyesi’nden destek

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Altun, “İlk gün 7 koyun, 4 keçi toplam 11 yaralı hayvan bakımevine alınarak gerekli tedavi ve bakımları yapıldı. Ertesi gün tetanos aşıları için İstanbul’a sevk edildiler. İkinci gün yine Beşiktaş Belediyesi’nden gelen ekiple yangının etkilediği alana gidildi. Orada çiftlik hayvanlarının gerekli tedavileri yapıldı," dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerine destek olan Beşiktaş Belediyesi ekipleri de çalışmalarda yer alıyor. Beşiktaş Belediyesi Veteriner Hekimi Özgür Karadeniz, Mobivet Hayvan Ambulansı ile yangının üçüncü günü Diyarbakır’a geldiklerini söyledi.

Karadeniz, şöyle konuştu:

“Yaşanan felaketten etkilenen hayvanların tedavisini üstlenmek üzere buradayız. Bugün sahadaki dördüncü günümüz. Maalesef bugüne kadar yüzlerce ölüm gerçekleşmiş olsa da geriye kalanların tedavisini buradaki ekiplerle birlikte sürdürmekteyiz. Sahadaki çalışmalarımız da birlikte devam ediyor. Hafif seyreden vakaları yerinde tedavi etmek üzere her gün yangın bölgesindeyiz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına misafirperverliklerinden ve duyarlılıklarından ötürü çok teşekkür ediyoruz.” (TY)

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