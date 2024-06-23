Yangın bölgesini ziyaret eden Diyarbakır Valisi'ne tepki gösteren genç darp edildi
Diyarbakır'da yangında vefat edenler için kurulan taziyede valiye tepki gösteren S.Ç. adlı genç, korumalar tarafından darp edildi. Tepkilerin artması nedeniyle Diyarbakır Valisi taziye yerinden ayrılmak zorunda kaldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan ve Yazçiçeği ile Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde 20 Haziran tarihinde yaşanan yangında vefat edenler için kurulan taziyeleri dün (22 Haziran) akşam saatlerinde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ziyaret etti.
Vali Su, yangının 'anız yakmaları' nedeniyle çıktığını söylemesi üzerine köylüler tepki gösterdi.
Köylülerin tepkisi üzerine yaşanan tartışma büyüdü, taziyede bulunan Ş.Ç. isimli genç yaşananları cep telefonuyla kayıt altına almak istedi. Bu sırada valinin korumaları S.Ç.’yi darp ederek, telefonundaki görüntüleri sildi.
Tepkilerin artması nedeniyle Vali Su taziye yerinden ayrılmak zorunda kaldı.
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(RT)
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