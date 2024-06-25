Yangın bölgesine taziyeye giden bakan yardımcısı ve AKP’lilere tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu, Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Görmüş ve AKP Diyarbakır İl yönetimi, Diyarbakır-Mardin kırsal alanında çıkan yangında, 10 kişinin yaşamını yitirdiği Mazıdağı ilçesine bağlı Kelekê mahallesindeki taziyeye katıldı.

MA'nın haberine göre; Bakan Yardımcısı Sayım - Madak, yurttaşlara "Devlet ilk saatlerde müdahale için geldi. Devlet seferber oldu" dedi.

Sayım-Madak’ın sözlerine tepki gösteren köy halkı, "Yardım yoktu, ambulans yoktu, helikopter yoktu, devlet yoktu" yanıtını verdi.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Tepkilerin artması üzerine AKP Milletvekili Kepoğlu, gazetecilerin çekim yapmamasını istedi.

AKP’liler, kadınları ziyaret ettiklerin de ise; "gece görüş kamerası olmadığı için yangın söndürme helikopteri gelemediğini” ifade ettiler.

Kadınlar, "Madem söndürmeye gelmediniz, ölülerimizi almak için helikopter gönderseydiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

Köylünün tepkisi ile karşılaşan heyet, taziye yerini terk etmek zorunda kaldı.

DBB itfaiyesi: Yangın elektrik tellerinden kaynaklı

(RT)