Yanardag: "Hewl didin hiqûqa Naziyan li Tirkiyeyê bicih bikin"

Berpirsê Weşana Giştî yê kanala nûçeyan a TELE1ê Merdan Yanardag duh roja Çarşemê dadgehê biryara berdana wî da. Yanardag kêliya ku ji girtîgehê derket, pirsên rojnamegeran bersevand û got, "Hewl didin li Tirkiyeyê hiqûqa Naziyan bicih bikin"

“Sîlîvrî sembola zilma rejîmê ye”

Yanardagê ku danê êvarê tehliye bû, Girtîgeha Sîlîvriyê ya ku lê hat berdan wekî "nîşana zilma rejîmê" binavkir û got; "Bêguman ez kêfxweş im ku ez hatim berdan û min xwe gihand hezkirî û dostên xwe re, lê di heman demê de, bi birînek kûr di hundurê xwe de.

"Hiqûqa naziyan bicih dikin"

Merdan Yanardağ qedexeyên qanûnî yên li ser çapemenî û xebatên siyasî nirxand û got, "Hewl didin li Tirkiyeyê qanûneke Naziyan ava bikin. Ew jî ev e: "Li sûc mêze nakin, li gorî kes ango kesan sûc ava dikin.”

"Di qanûna cezê de li madeyeke digerin, ger nebînin, bi şîrove û texmînan ava dikin. Ger gumaneke sûc ya xurt tune be jî, berî darizandinê digirin. Ev înfaza pêşwext e yanî hewl didin înfaza pêşwext ya ku di qanûna cezayê Mussoli de ye pêk bînin.”

“Bi van operasyonan diwazin çapemeniyê bêdeng bikin, azadiyan bisînor bikin, azadiya derbirînê ji holê rakin û demokrasiyê bisînor bikin

Yanardag, anî ziman ku "tenê bi hevgirtinê" rê li van hemû zextan tên girtin û bi bîr xist ku ji sedî 48ê gel tevî hemû zext, sextekarî, propagandaya reş û hêza dewletê di hilbijartinên 14-28ê Gulanê de gotin, 'Ji rejîma sultaniyê re na'

Yanardag destnîşan kir ku ev berxwedan gelekî bi qîmet e û divê ji her tiştê ku wê bêqîmet bike jê were dûrxistin û wiha got: “Ez spasiya hemû hêzên demokratîk ên Tirkiyeyê, hemû hêzên pêşverû û hemû kesên bi min re û bi heval û birayên me yên di girtîgehê de ne re bûn, dikim"

"Girîngiya medyaya serbixwe diyar e. Ji ber ku hewl didin ji cîhanê û civakê re behsa Tirkiyeyeke cuda bikin."

