Trans Pride üyeleri, Beyoğlu Pürtelaş Sokak’ta bir araya gelerek eylem düzenledi. Polis şiddetine dikkat çeken eylemciler, açıklamanın adresini Şişhane olarak duyurmuştu (kür), ancak polisleri şaşırtmak için basın açıklamasını Cihangir Pürtelaş Sokak’ta yapıldı.

Açıklamada, Onur Yürüyüşü sırasında yaşanan polis müdahalesine ve gözaltılara tepki gösterildi:

“Bizi Şişhane’de bekliyorsunuz, beklemeye devam edebilirsiniz. Biz Pürtelaş’tayız. Onur yürüyüşünde rotamıza sızdınız, biz başka bir sokakta birbirimizi gülüşlerimizden bulduk. Yoldaşlarımızı tutuklamalarla yıldırmaya çalıştınız. Biz baskılara karşı daha fazla kenetleneceğiz, yan yana mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

“Haklarımızı gasp etmek istediniz”

2025’in “aile yılı” ilan edilmesiyle transların ve kadınların haklarına yönelik saldırıların arttığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hormona erişimi engellediniz, yaş sınırlaması getirdiniz, kadınların miras hakkına göz diktiniz. Bedenlerimizi, kimliklerimizi, var oluşlarımızı ve haklarımızı yok saymak istediniz.”

Eylemciler, trans cinayetleri ve kadın cinayetlerinde cezasızlığın sürdüğünü belirterek, öldürülen Nida Nazlıer ve Nigina Sattarova’yı unutmayacaklarını söyledi:

“Translar katlediliyor, siz izliyorsunuz. Katilleri besliyor, soruşturma yürütmüyorsunuz. Sokak ortasında kadınlar öldürülüyor. Ne Nida Nazlıer’i ne de Nigina Sattarova’yı unutturacağız.”

“Barış LGBTİ+’sız olmaz”

Açıklamada, Meclis’te Kürtçe konuşan bir annenin mikrofonunun kapatılması, seçilmiş vekillerin tutuklanması ve kayyım politikaları da eleştirildi:

“2016’dan beri kayyım siyasetine direniyoruz. Barış konuşulurken translara, lubunyalara saldırıyorsunuz. Ama LGBTİ+’lar olmadan barış olmaz.”

“Nana yalnız değil”

Eylemde ayrıca, yemekhanedeki zam protestosuna katıldığı için geri gönderme merkezine gönderilen Azerbaycanlı öğrenci ve kadın hakları savunucusu Nanaxanim Babazade (Nana) da hatırlatıldı:

“Nana yalnız değildir. Özgür olmalıdır. Geri Gönderme Merkezleri kapatılmalıdır.”

“Mücadeleye devam”

LGBTİ+’lar açıklamalarını şu sözlerle bitirdi:

“Nefret suçları son bulana, varoluşlarımız tanınana ve özgür yaşayıncaya kadar mücadele edeceğiz. Zırıldamaya, var olmaya, yaşatmaya devam lubunya!”

İSTANBUL ONUR YÜRÜYÜŞÜ DAVASI "Onur Yürüyüşü'nün yasaklanması da, gözaltına alınmamız da nefret suçudur"

İstanbul Onur Yürüyüşü’nde yaşanan ihlallere dair açıklama

(EMK)