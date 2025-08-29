ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2025 15:53
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 15:57
2 dk Okuma

TRANS PRİDE ÜYELERİ PÜRTELAŞ SOKAK’TAN SESLENDİ:

“Yan yana mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz”

Eylemciler, trans cinayetleri ve kadın cinayetlerinde cezasızlığın sürdüğünü belirterek, öldürülen Nida Nazlıer ve Nigina Sattarova’yı unutmayacaklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir grup kişi apartmanların arasında merdiven basamaklarında yan yana durmuş halde görünüyor. Ellerinde farklı LGBTİ+ bayrakları taşıyorlar: önde biri gökkuşağı renklerine ek olarak interseks sembolü içeren “progress pride” bayrağını, bir diğeri pembe-mavi-beyaz renklerden oluşan trans bayrağını, bir diğeri ise mor-gri-beyaz renklerden oluşan non-binary (ya da aseksüel) bayrağını tutuyor.
Fotoğraf: Yusuf Çelik

Trans Pride üyeleri, Beyoğlu Pürtelaş Sokak’ta bir araya gelerek eylem düzenledi. Polis şiddetine dikkat çeken eylemciler, açıklamanın adresini Şişhane olarak duyurmuştu (kür), ancak polisleri şaşırtmak için basın açıklamasını Cihangir Pürtelaş Sokak’ta yapıldı.

Açıklamada, Onur Yürüyüşü sırasında yaşanan polis müdahalesine ve gözaltılara tepki gösterildi:

“Bizi Şişhane’de bekliyorsunuz, beklemeye devam edebilirsiniz. Biz Pürtelaş’tayız. Onur yürüyüşünde rotamıza sızdınız, biz başka bir sokakta birbirimizi gülüşlerimizden bulduk. Yoldaşlarımızı tutuklamalarla yıldırmaya çalıştınız. Biz baskılara karşı daha fazla kenetleneceğiz, yan yana mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

“Haklarımızı gasp etmek istediniz”

2025’in “aile yılı” ilan edilmesiyle transların ve kadınların haklarına yönelik saldırıların arttığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hormona erişimi engellediniz, yaş sınırlaması getirdiniz, kadınların miras hakkına göz diktiniz. Bedenlerimizi, kimliklerimizi, var oluşlarımızı ve haklarımızı yok saymak istediniz.”

Eylemciler, trans cinayetleri ve kadın cinayetlerinde cezasızlığın sürdüğünü belirterek, öldürülen Nida Nazlıer ve Nigina Sattarova’yı unutmayacaklarını söyledi:

“Translar katlediliyor, siz izliyorsunuz. Katilleri besliyor, soruşturma yürütmüyorsunuz. Sokak ortasında kadınlar öldürülüyor. Ne Nida Nazlıer’i ne de Nigina Sattarova’yı unutturacağız.”

“Barış LGBTİ+’sız olmaz”

Açıklamada, Meclis’te Kürtçe konuşan bir annenin mikrofonunun kapatılması, seçilmiş vekillerin tutuklanması ve kayyım politikaları da eleştirildi:

“2016’dan beri kayyım siyasetine direniyoruz. Barış konuşulurken translara, lubunyalara saldırıyorsunuz. Ama LGBTİ+’lar olmadan barış olmaz.”

“Nana yalnız değil”

Eylemde ayrıca, yemekhanedeki zam protestosuna katıldığı için geri gönderme merkezine gönderilen Azerbaycanlı öğrenci ve kadın hakları savunucusu Nanaxanim Babazade (Nana) da hatırlatıldı:

“Nana yalnız değildir. Özgür olmalıdır. Geri Gönderme Merkezleri kapatılmalıdır.”

“Mücadeleye devam”

LGBTİ+’lar açıklamalarını şu sözlerle bitirdi:

“Nefret suçları son bulana, varoluşlarımız tanınana ve özgür yaşayıncaya kadar mücadele edeceğiz. Zırıldamaya, var olmaya, yaşatmaya devam lubunya!”

Haber Yeri
İstanbul
onur yürüyüşü LGBTİ+ aktivistler LGBTİ+ aileleri LGBTİ+ ayrımcılığı lubunya lubunyalar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
