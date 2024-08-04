Yaman Akdeniz: Instagram, hangi katalog suç nedeniyle kapatıldı?

Yaman Akdeniz, Instagram'ın Türkiye'de yasaklanması ile ilgili bir dizi paylaşım yaptı. Paylaşımlarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararını ele alan Akdeniz, hangi 'katalog suç' nedeniyle yasak konulduğunu sordu. İşte Akdeniz'in paylaşımları:

"Devlet büyüklerimiz Instagram'ı sürekli uyarıyor, fakat açık bir hukuka aykırı davranıştan da bahsedemiyor. Dün Bakan Uraloğlu "Instagram’ı katalog suç kapsamında uyardık ancak karşılık bulmadı" demişti. Bakalım neymiş bu "katalog suçlar" ve karşılığı bulunmayan şeyler"

"Öncelikle, bahsi geçen "katalog suçlar" CMK'daki katalog suçlar değil, 5651 sayılı Yasa'nın 8. maddesinde yer alan katalog suçlar. BTK Başkanının da yetkisi zaten bu suçlarla kısıtlı."