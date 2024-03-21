Yaman Akdeniz, depremde BTK'nin X sansürüne karşı açtığı 'bilgi edinme' davasını kazandı

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, 6 Şubat Maraş depremlerinin ardından X’e (Twitter) erişimi kısıtlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) karşı açtığı ‘bilgi edinme’ davasını kazandı.

BTK depremden iki gün sonra 8 Şubat’ta 10 saat süreliğine X’in bant genişliğini daralttı. Yani kullanıcıların X’e erişimini kısıtlayarak fiili sansür uyguladı.

X söz konusu dönemde arama-kurtarma çalışmaları, yardım talepleri ve haberleşme için yoğun bir şekilde kullanılıyordu. Bunun üzerine Akdeniz BTK’ye bilgi edinme hakkı başvurusu yaptı.

BTK’den bant genişliği daraltmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı yazısını, yargı kararlarını ve bu yargı kararlarının alınmasını talep eden Cumhurbaşkanlığı ve BTK yazılarını talep etti.

Ancak BTK Akdeniz’in taleplerine karşılık genel geçer ifadelerle kaleme alınmış bir cevap verdi:

"6 Şubat 2023 tarihinden itibaren Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ve Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerini de etkileyen deprem felaketleriyle mücadeleyi doğrudan etkileyen ve yer yer sekteye uğratan dezenformasyon ve manipülasyon içerikli yayınların toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabileceği nedeniyle 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında gerekli tedbirler alınmış olup bu tedbirler Hakim tarafından onaylanmıştır."

Bunun üzerine Akdeniz idari yargı yoluna gitti ve Ankara 15. İdare Mahkemesinde BTK’ye karşı dava açtı. BTK, davada yaptığı savunmada bilgi edinme başvurusunda talep edilen belgelerin “Hizmete Özel” gizlilik derecesi niteliğinde olduğunu söyledi. Bu nedenle de Akdeniz’e verilen cevabın hukuka uygun olduğunu iddia etti.

19 Mart’ta sonuçlanana davada Ankara 15. İdare Mahkemesi Akdeniz’i haklı buldu. Oybirliği ile davayı kabul ederek, davalı idarenin işleminin iptaline karar verdi:

"Davacı tarafından, meydana gelen depremden 2 gün sonra en etkili iletişim araçlarından biri olan Twitter'da bant daraltma uygulamasına gidilmesine ilişkin alınan kararların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında verilmesi amacıyla yapılan başvurunun, talep edilen bilgi ve belgelerin hangi gerekçeyle gizli olduğu ve hizmete özel milli gizlilik derecesine sahip olduğu sebebiyle birlikte belirtilmeksizin reddedilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

BTK şimdi mahkemenin kararına ya itiraz edecek ya da Akdeniz’in taleplerini karşılayacak. Konu hakkında Akdeniz “Talep ettiğim beş belgenin bir tanesi Cumhurbaşkanlığı kararı, iki tanesi yargı kararı, iki tanesi ise bu yargı kararlarının alınmasını talep eden Cumhurbaşkanlığı ve BTK yazılardır. Bu belgelerin herhangi bir gizlilik niteliği olamaz. Kaldı ki ortada herhangi bir gizlilik kararı da yoktu. Kamunun haber alma ve bilgi edinme hakkı asla engellenemez. Engelleyenlerle de mücadeleye devam edeceğim.” dedi.

(HA)