Yalova’da IŞİD operasyonu: Üç polis hayatını kaybetti

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’e yönelik il merkezine bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı’nın saat 05.31’de geçtiği habere göre, operasyonda çıkan çatışma sonucu yedi polis yaralandı. Operasyona, Bursa’dan özel harekat polislerinin de destek verdiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 11.45 sularında kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yaşanan çatışmada üç polisin hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya, sekiz polis ve bir bekçinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya ayrıca, “Adreste bulunan beş kadın ve altı çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada altı terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya: Operasyon saat 09.40’ta tamamlandı

Bakan Yerlikaya, son bir ay içerisinde IŞİD’e yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüphelinin tutuklandığını, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını belirterek, bugün de 15 ilde 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı, sözlerinin devamında Yalova’da yaşanan operasyona ilişkin detayları paylaştı:

“Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00’da Yalova’da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef üç kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda sekiz polisimiz ve bir bekçimiz de yaralanmıştır.

“Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan beş kadın ve altı çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada altı terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’ta tamamlanmıştır.”

Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon ile ilgili basın açıklamamız.

https://t.co/yneoDqXlzK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 29, 2025

Valilik: Yaralı polislerin hayati tehlikesi yok

Yalova Valiliği, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Valiliğin açıklaması şöyle:

“Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhal hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir.”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), IŞİD’e yönelik Yalova’daki operasyon hakkında geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK’ün X sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir.”

