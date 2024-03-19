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Yayın Tarihi: 19 Mart 2024 12:46
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2024 12:50
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Yalova tersanesinde iş cinayeti: Kule vinci operatörü hayatını kaybetti

Yalova'da tersane kule vinç operatörü olarak çalışan Ziya Yamaç, kule vincinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yalova tersanesinde iş cinayeti: Kule vinci operatörü hayatını kaybetti
Fotoğraf: bizimsakarya.com.tr

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yalova’daki Altınova tersaneler bölgesindeki bir tersanede kule vinç operatörü olarak çalışan Ziya Yamaç (47), şiddetli rüzgârda kule vincini kontrol etmek için vince çıktı.

Bu sırada devrilerek onarım için bekleyen bir geminin üzerine devrilen vincin kabininde sıkışan Yamaç için bölgeye AFAD, Altınova, Yalova ve Çiftlikköy belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonrası Yamaç'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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16 Ocak 2024

(VC)

iş cinayeti yalova tersane kazası
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