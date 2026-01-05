ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:07 5 Ocak 2026 12:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.01.2026 12:13 5 Ocak 2026 12:13
Okuma Okuma:  1 dakika

Yalova'daki 'IŞİD operasyonu' için inceleme başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Yalova’da üç polisin yaşamını yitirdiği IŞİD operasyonuna ilişkin müfettiş görevlendirdi. İncelemede ‘zafiyet ya da ihmal’ olup olmadığı araştırılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yalova'daki ‘IŞİD operasyonu’ için inceleme başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Yalova’da üç polisin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ‘IŞİD operasyonu’ ile ilgili olayın araştırılması amacıyla müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, ‘zafiyet veya ihmal’ olup olmadığını araştırıp rapor hazırlayacak.

2 Ocak 2026

T24’te yer alan habere göre, Bakan Ali Yerlikaya’nın onayı sonrasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan görevlendirilen müfettişler, sürecin tüm aşamalarını inceleyecek.

Operasyon sırasında yaşanan ve altı IŞİD’linin öldürüldüğü çatışmada, üç polisin yaşamını yitirmesinin nedenlerini araştıracak olan müfettiş heyeti, Yalova Emniyet Müdürü Ümit Bitirik başta olmak üzere operasyonda görev alan personelin bilgisine başvuracak.

"Araştırma raporu hazırlanacak"

Ayrıca, operasyon öncesinde ve sırasında yaşanan gelişmelerle ilgili belgelerde inceleme yapacak olan müfettişler araştırma raporu hazırlayıp bakanlığa sunacak. Ön inceleme sırasında müfettişlerin, sürecin gidişatına göre kimi personeli görevden uzaklaştırma işlemi yapması gerekecek.

Müfettişlerin yapacağı ön incelemede zafiyet ve ihmal bulgularına ulaşılması halinde İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenecek. Ve ikinci aşamaya geçilecek.

Soruşturma izni sonrasında hazırlanacak raporun Yalova Adliyesi’ne gönderilerek süreçte ihmali bulunanlarla ilgili adli soruşturma başlatılması gündeme gelecek.

(AB)

