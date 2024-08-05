Yalova'da üç jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Yalova'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı üç saha için ihale yapılacak.

Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün konuya ilişkin ilânı, bugün Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yalova'nın Merkez ve Çiftlikköy ilçelerinde muhammen bedelleri 808 bin TL ile 1 milyon 425 bin TL ve alanları 300 hektar ile 2646 hektar arasında değişen üç sahanın ihalesi yapılacak.

İhaleler, 15 Ağustos Perşembe günü Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.