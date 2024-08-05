Yalova'da üç jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
Yalova'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı üç saha için ihale yapılacak.
Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün konuya ilişkin ilânı, bugün Resmî Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Yalova'nın Merkez ve Çiftlikköy ilçelerinde muhammen bedelleri 808 bin TL ile 1 milyon 425 bin TL ve alanları 300 hektar ile 2646 hektar arasında değişen üç sahanın ihalesi yapılacak.
İhaleler, 15 Ağustos Perşembe günü Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Jeotermal enerji hakkında
Jeotermal enerji, genellikle yer altındaki sıcak su veya buharın kullanılmasıyla elde edilen bir enerji türü.
Jeotermal enerji sistemlerinin insan sağlığına zararları, genellikle bu sistemlerin kurulumu, işletilmesi ve çevresel etkileriyle ilişkili.
WWF-Türkiye’nin aktardığına göre, jeotermal enerjinin çevreye ve insan sağlığına başlıca olumsuz etkileri şöyle:
- Jeotermal enerji üretimi sırasında atmosfere gazlar ve partiküller salınabilir. Bu, hava kirliliğine ve solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir.
- Üretim süreci sonunda ortaya çıkan ve doğrudan akarsulara deşarj edilen yoğun kimyasal içerikli su, buhar ve gazdan oluşan akışkanlar çevre ve insan sağlığını doğrudan tehdit eder.
- Jeotermal kaynaklardan çıkan doğal gazlar, kükürt dioksit gibi zehirli gazlar içerebilir. Bu gazlar solunum yolu rahatsızlıklarına ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
- Jeotermal enerji üretimi için kullanılan su kaynakları, yeraltı rezervuarlarından alınır. Bu, yerel su kaynaklarının azalmasına ve su kıtlığına yol açabilir.
- Jeotermal enerji tesislerinin inşaatı ve işletilmesi sırasında toprak ve bitki örtüsüne zarar verebilir. Bu, yerel ekosistemleri bozabilir ve insanların tarım ve gıda üretimi için önemli olan alanları etkileyebilir. (TY)