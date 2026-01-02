Yalova'da ‘IŞİD' operasyonu: 26 kişi tutuklandı

ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.01.2026 11:40 2 Ocak 2026 11:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.01.2026 12:06 2 Ocak 2026 12:06
Okuma Okuma:  1 dakika

Yalova'da 3 polisin öldürüldüğü operasyonun ardından evden sağ çıkanların da aralarında olduğu 26 kişi ‘IŞİD üyeliği’nden tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yalova’da 3 polisin yaşamını yitirdiği çatışmanın ardından kent genelinde IŞİD’e yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 kişiden 26'sı tutuklandı.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) yaşamını yitirdi, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 IŞİD üyesi öldürüldü.

Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 kişi, gözaltına alındı. Evden sağ olarak kurtarılan 5 kişi dahil, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edilen 42 kişiden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
IŞİD yalova operasyon
