Yalova'da ‘IŞİD' operasyonu: 26 kişi tutuklandı

Yalova’da 3 polisin yaşamını yitirdiği çatışmanın ardından kent genelinde IŞİD’e yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 kişiden 26'sı tutuklandı.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) yaşamını yitirdi, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

IŞİD, Yalova’daki çatışmanın sorumluluğunu üstlendi

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 IŞİD üyesi öldürüldü.

Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 kişi, gözaltına alındı. Evden sağ olarak kurtarılan 5 kişi dahil, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edilen 42 kişiden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AB)