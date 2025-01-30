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Yayın Tarihi: 30 Ocak 2025 14:52
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2025 14:59
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Yalova'da içme suyu arıtma tesisindeki ‘köpüklenmeye’ soruşturma

İddiaya göre, belediyenin işine son verdiği 3 işçi, şebeke suyuna deterjan döktü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yalova'da içme suyu arıtma tesisindeki ‘köpüklenmeye’ soruşturma
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü.

Yalova'da tüm kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine kentte sular kesildi.

Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizlik çalışmaları başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlatırken, jandarma da Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılma ihtimali üzerine soruşturma açtı. İddiaya göre, belediyenin işine son verdiği 3 işçi, şebeke suyuna deterjan döktü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, olayla ilişkilerinin olma ihtimali üzerine, jandarma söz konusu kişilerin cep telefonlarına el koyarak inceleme başlattı.

"Su kesintisi temizlikten dolayı"

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, yaptığı açıklamada, Kurtköy Derivasyonu üzerinden Yeşil Körfez tarafına gelen hatta tespit edilen köpüklenme nedeniyle tedbir amaçlı su kesintisi yaptıklarını ve olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını bildirdi.

Köpüklenmenin dün akşam saatlerinde görüldüğünü belirten Gürel, şöyle dedi:

"Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da 'Teknik çalışma yapıyoruz.' diye bilgilendirdik. Eğer buraya dışarıdan bir müdahale varsa, dereye bir deterjan vesaire döküldüyse diye de ilgili birimler, emniyet ve jandarma gerekli araştırmalarını yapıyor. İçiniz rahat olsun. Bugün sadece teknik temizlikten dolayı su kesintisi yapıyoruz." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yalova suda köpüklenme Mehmet Gürel
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