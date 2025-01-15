Yalçın Akdoğan: Devlet Bey'i duyunca elimdeki çatalı düşürdüm, eşim deprem oluyor sandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan açılımı” olarak adlandırılan açıklamaları ve bu kapsamda DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleriyle hız kazanan yeni süreç, Türkiye siyasetinde gündemin merkezine yerleşti.

Çözüm Süreci döneminin önemli aktörlerinden biri olan eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, son gelişmeleri değerlendirdi.

“Bahçeli’nin sözleri şoke ediciydi”

Habertürk TV’ye konuk olan Prof. Dr. Yalçın Akdoğan, Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamalar karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. “Kahvaltı yapıyorduk, bir anda çatal elimden düştü. Eşim deprem olduğunu sandı ama ben ‘Daha önemli bir şey oluyor’ dedim" diyen Akdoğan, Bahçeli’nin konuşmasını siyasi arenada alışılmadık derecede ileri bir adım olarak değerlendirdi.

“Yüksek siyaset ve yeni denklem arayışları”

Bahçeli’nin açıklamalarını “yüksek siyaset” olarak nitelendiren Akdoğan, bu çıkışın yalnızca günlük politikaların ötesinde, stratejik bir paradigma değişikliği anlamına geldiğini söyledi. “Devlet Bey, siyasi gündem oluşturma ve farklı konulara dikkat çekme açısından önemli bir misyon üstleniyor. Bu adımlar, Türkiye’nin iç ve dış politika dinamiklerini yeniden şekillendirebilir” diye ekledi.

Akdoğan, bu süreçte Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’ndaki rolünü de hatırlatarak, “Bahçeli’nin geçmişteki eleştirilerinin dahi hükümete esneklik sağladığını ve ulusal güvenlik perspektifinden bakıldığında önemli olduğunu” belirtti.

“DEM Parti ve Öcalan faktörü”

DEM Parti’nin süreçteki rolüne de değinen Akdoğan, Abdullah Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkisinin halen güçlü olduğunu belirtti. “Öcalan’ın cezaevinden verdiği mesajlar örgüt üzerinde önemli bir etkiye sahip. Eğer Öcalan kesin ve kararlı bir talimat verirse, örgütün buna direnmesi kolay olmaz” dedi. Ayrıca, Öcalan’ın geçmişteki söylemlerinin, özellikle demokratik siyaset ve silah bırakma konusundaki açıklamalarının, örgütü dönüştürme potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

“Yeni süreç, bölgesel ve küresel dinamiklerle ilgili”

Akdoğan, Bahçeli’nin çıkışının yalnızca iç siyasetle değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel dinamiklerle de ilgili olabileceğini söyledi. Suriye’deki yeni dengeler ve PYD’nin varlığının geleceği konularında olası hazırlıkların bu adımları tetiklemiş olabileceğini ifade etti.

“Devlet güçlü, siyasi manevralar ciddi”

Akdoğan, bu süreçte devletin zayıf olduğu yönündeki iddiaları reddederek, “Devlet, terörle mücadelede güçlü bir konumda. Bu süreç, devletin ulusal güvenliği sağlamlaştırma ve bölgesel denklemde yeni bir strateji oluşturma adımları olarak değerlendirilmeli” dedi.

Son olarak, Akdoğan, Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapması durumunda bunun önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı ve demokratik siyasetin önünün açılması için fırsatlar yaratılması gerektiğini belirtti.

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(EMK)