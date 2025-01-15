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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2025 08:32
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2025 09:50
3 dk Okuma

Yalçın Akdoğan: Devlet Bey'i duyunca elimdeki çatalı düşürdüm, eşim deprem oluyor sandı

Akdoğan, Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapması durumunda bunun önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı ve demokratik siyasetin önünün açılması için fırsatlar yaratılması gerektiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, bir erkek portresi yer alıyor. Kısa saçlı, gözlüksüz, temiz yüzlü ve ciddi bir ifade sergileyen bir kişi görülüyor. Kişi, koyu renk bir takım elbise giymiş, beyaz gömlek ve kırmızı kravatla tamamlanmış resmi bir kıyafet içinde. Ellerini birleştirerek masanın üzerinde tutmuş. Arka planda, Türk bayrağının bir kısmı ve ofis ortamına ait detaylar bulanık bir şekilde seçiliyor. Görsel, profesyonel bir toplantı ya da röportaj sırasında çekilmiş gibi görünüyor.
Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan açılımı” olarak adlandırılan açıklamaları ve bu kapsamda DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleriyle hız kazanan yeni süreç, Türkiye siyasetinde gündemin merkezine yerleşti.

Çözüm Süreci döneminin önemli aktörlerinden biri olan eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, son gelişmeleri değerlendirdi.

Bahçeli’nin sözleri şoke ediciydi”

Habertürk TV’ye konuk olan Prof. Dr. Yalçın Akdoğan, Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamalar karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.  “Kahvaltı yapıyorduk, bir anda çatal elimden düştü. Eşim deprem olduğunu sandı ama ben ‘Daha önemli bir şey oluyor’ dedim" diyen Akdoğan, Bahçeli’nin konuşmasını siyasi arenada alışılmadık derecede ileri bir adım olarak değerlendirdi.

“Yüksek siyaset ve yeni denklem arayışları”

Bahçeli’nin açıklamalarını “yüksek siyaset” olarak nitelendiren Akdoğan, bu çıkışın yalnızca günlük politikaların ötesinde, stratejik bir paradigma değişikliği anlamına geldiğini söyledi. “Devlet Bey, siyasi gündem oluşturma ve farklı konulara dikkat çekme açısından önemli bir misyon üstleniyor. Bu adımlar, Türkiye’nin iç ve dış politika dinamiklerini yeniden şekillendirebilir” diye ekledi.

Akdoğan, bu süreçte Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’ndaki rolünü de hatırlatarak, “Bahçeli’nin geçmişteki eleştirilerinin dahi hükümete esneklik sağladığını ve ulusal güvenlik perspektifinden bakıldığında önemli olduğunu” belirtti.

“DEM Parti ve Öcalan faktörü”

DEM Parti’nin süreçteki rolüne de değinen Akdoğan, Abdullah Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkisinin halen güçlü olduğunu belirtti. “Öcalan’ın cezaevinden verdiği mesajlar örgüt üzerinde önemli bir etkiye sahip. Eğer Öcalan kesin ve kararlı bir talimat verirse, örgütün buna direnmesi kolay olmaz” dedi. Ayrıca, Öcalan’ın geçmişteki söylemlerinin, özellikle demokratik siyaset ve silah bırakma konusundaki açıklamalarının, örgütü dönüştürme potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

“Yeni süreç, bölgesel ve küresel dinamiklerle ilgili”

Akdoğan, Bahçeli’nin çıkışının yalnızca iç siyasetle değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel dinamiklerle de ilgili olabileceğini söyledi. Suriye’deki yeni dengeler ve PYD’nin varlığının geleceği konularında olası hazırlıkların bu adımları tetiklemiş olabileceğini ifade etti.

“Devlet güçlü, siyasi manevralar ciddi”

Akdoğan, bu süreçte devletin zayıf olduğu yönündeki iddiaları reddederek, “Devlet, terörle mücadelede güçlü bir konumda. Bu süreç, devletin ulusal güvenliği sağlamlaştırma ve bölgesel denklemde yeni bir strateji oluşturma adımları olarak değerlendirilmeli” dedi.

Son olarak, Akdoğan, Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapması durumunda bunun önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı ve demokratik siyasetin önünün açılması için fırsatlar yaratılması gerektiğini belirtti.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yalçın akdoğan süreç Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş kürt meselesi
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