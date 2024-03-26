Yakup Tekintangaç'ın "Morî" filmi Oberhausen Kısa Film Festivali'ne seçildi

Yakup Tekintangaç'ın son kısa filmi “Morî”, 70. Oberhausen Uluslararası Kısa Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak.

Bu yıl 6300 film başvurusu alan festivalde Türkiye'den finale kalmayı başaran tek film olan “Morî”, ana yarışmada “En İyi Kısa Film Ödülü” için yarışacak.

1-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen şehrinde düzenlenecek festival, Martin Scorsese, George Lucas, Werner Herzog gibi yönetmenlerin ilk kısa filmlerini gösterdiği dünyanın önemli kısa film festivalleri arasında gösteriliyor.

Tekintangaç, “Azad” adlı kısa filminden sekiz yıl sonra çektiği “Morî”de, okula yeni gelen öğretmenini babası zanneden bir kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.

Filmin başrolünde, Tekintangaç'ın filmin çekimlerinin gerçekleştirildiği köyde tanıştığı Hayrünisa Akbaş yer alırken, filmde ayrıca Ozan Çelik ve S. Emrah Özdemir gibi profesyonel oyuncular da rol aldılar.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen “Morî”nin ortak yapımcılığını Vefa Geylani üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Emre Pekçakır, müziğini Mustafa Biber, kurgusunu da Doruk Kaya ile Amir Etminan yaptılar.

“Mori”nin haziran ayında da Asya kıtasının en büyük festivallerinden birinde prömiyer yapması planlanıyor.

Yakup Tekintangaç hakkında

1980 Ağrı doğumlu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olup Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünden 2016'da mezun oldu. 3 yıl SEN-DER'de senaryo eğitimi aldı. Mezopotamya Sinema Kollektifi'nde dört yıl sinema çalışmalarına katıldı.

(AÖ)