Yakalanan IŞİD’linin Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalıştığı ortaya çıktı

Mersin'de dün (12 Şubat) IŞİD’e yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.

Bugün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tutuklananlardan birinin, hakkında difüzyon mesajı (acil yakalama) bulunan ve sahte kimlikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışan Rusya vatandaşı U.A. olduğu belirtildi.

IŞİD'in "Şam vilayet sorumlusu" olduğu iddia edilen kişi Mersin'de yakalandı

Acil yakalama

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, emniyetin açıklamasında İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince IŞİD’in Türkiye’deki faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli ile ilgili şöyle dendi:

"Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." (TY)

Difüzyon mesajı: Bir ülkenin zanlı hakkında Interpol'den kırmızı bülten talebi henüz gerçekleşmeden, acil durumlarda diğer ülkelere gönderdiği yazı.