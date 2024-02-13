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HABER
Yayın Tarihi: 13 Şubat 2024 15:03
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 09:47
1 dk Okuma

Yakalanan IŞİD’linin Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalıştığı ortaya çıktı

“Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalıştığı ve sahte kimlik kullandığı tespit edilmiştir.”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yakalanan IŞİD’linin Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalıştığı ortaya çıktı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Mersin'de dün (12 Şubat) IŞİD’e yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.

Bugün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tutuklananlardan birinin, hakkında difüzyon mesajı (acil yakalama) bulunan ve sahte kimlikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışan Rusya vatandaşı U.A. olduğu belirtildi.

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Acil yakalama

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, emniyetin açıklamasında İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince IŞİD’in Türkiye’deki faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli ile ilgili şöyle dendi:

"Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." (TY)

Difüzyon mesajı: Bir ülkenin zanlı hakkında Interpol'den kırmızı bülten talebi henüz gerçekleşmeden, acil durumlarda diğer ülkelere gönderdiği yazı.
IŞİD Akkuyu Nükleer Güç Santrali DAİŞ Mersin
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/haber/santa-maria-kilisesi-saldirisini-isid-ustlendi-291125
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/haber/santa-maria-kilisesi-saldirisina-iliskin-yayin-yasagi-291119
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19 Aralık 2023
/haber/isid-in-sam-vilayet-sorumlusu-oldugu-iddia-edilen-kisi-mersin-de-yakalandi-289529
KOBANÎ DAVASI
“IŞİD, Türkiye’nin gizli amaçları için kullanılan bir örgüt”
5 Aralık 2023
/haber/isid-turkiyenin-gizli-amaclari-icin-kullanilan-bir-orgut-288867
İlham Ahmed: Türkiye'nin saldırıları IŞİD'le mücadelemize zarar veriyor
24 Ekim 2023
/haber/ilham-ahmed-turkiye-nin-saldirilari-isid-le-mucadelemize-zarar-veriyor-286825
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/haber/katliam-davasinda-hukum-giyen-bazi-isidliler-aramizda-dolasiyor-286036
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