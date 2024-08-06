Yakalama kaydı bulunan 4 bin 517 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 5 günde düzenlenen operasyonlarda, hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 517 firari gözaltına alındı.

Bu kişilerden 4 bin 489'unun 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası, 9'unun ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınanlardan 698'i hırsızlık, 454'ü dolandırıcılık, 180'i yağma, 124'ü insan öldürme, 131'i cinsel suçlar, 731'i narkotik suçlar, 39'u “terör suçları” ve 458'i de kaçakçılık ve organize suçlardan aranıyordu.

(AS)