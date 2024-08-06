ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 08:50
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 11:51
1 dk Okuma

Yakalama kaydı bulunan 4 bin 517 kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 5 günde 81 ilde 5 günde operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir polis, gözaltına alınan kişinin koluna girmiş şekilde.
Fotoğraf: AA arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 5 günde düzenlenen operasyonlarda, hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 517 firari gözaltına alındı.

Bu kişilerden 4 bin 489'unun 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası, 9'unun ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınanlardan 698'i hırsızlık, 454'ü dolandırıcılık, 180'i yağma, 124'ü insan öldürme, 131'i cinsel suçlar, 731'i narkotik suçlar, 39'u “terör suçları” ve 458'i de kaçakçılık ve organize suçlardan aranıyordu.

(AS)

Gözaltı polis operasyonu
Sayfa Başına Git