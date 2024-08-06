Yahya Sinwar kimdir?

Yahya Sinwar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus mülteci kampında doğdu. İsrail işgaline karşı mücadelede aktif rol alarak genç yaşlarda direniş hareketlerine katıldı. Gazze İslam Üniversitesi'nde Arapça ve İslami Bilimler eğitimi aldı.

Sinwar, 1988 yılında İsrail tarafından tutuklandı ve 1989'da dört İsrailli asker ve sivili kaçırarak öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasını, İsrail'in en sıkı korunan cezaevlerinden biri olan Negev Cezaevi'nde geçirdi. 2011 yılında İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakıldı. Bu anlaşma, İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılması karşılığında 1,027 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içeriyordu.

Serbest kaldıktan sonra Hamas içindeki etkisini artıran Sinwar, 2017 yılında Hamas'ın Gazze Şeridi lideri olarak seçildi. Bu pozisyonda, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları ile siyasi kanadı arasında köprü görevi gördü ve Hamas'ın askeri kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarda bulundu.İsrail-Filistin çatışmasında, Sinwar sert bir çizgi izlemektedir. İsrail'in varlığına karşı ve Filistin'in tüm topraklarının özgürlüğü için mücadeleye inanmaktadır. Müzakerelerden ziyade direniş ve silahlı mücadeleyi savunan bir yaklaşıma sahiptir. İsrail ile çatışmalarda, Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket saldırıları ve diğer askeri eylemler organize etmiştir.

Sinwar, Gazze'deki yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve Filistinlilerin haklarının savunulması adına çalışmalar yürütmektedir. Ancak, Hamas'ın politikaları ve Sinwar'ın liderliği, bölgedeki barış çabalarına engel olarak görülmektedir.

İsrail, ABD ve Avrupa Birliği, Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamakta ve bu nedenle Sinwar'ın faaliyetleri uluslararası alanda da büyük yankı uyandırmaktadır.Yahya Sinwar, Filistinli direniş hareketi içinde hem askeri hem de siyasi alanda önemli bir figür olarak kabul edilmektedir. Liderliği, Gazze'deki direnişin ve Hamas'ın gelecekteki stratejik yönelimlerinin şekillenmesinde belirleyici rol oynamaktadır.