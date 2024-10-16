Yahudilerin Sukot Bayramı kutlu olsun

“Bu yedi gün boyunca çardaklarda yaşayacaksınız.” (Vayikra 23:42)

Bireyselliği ve evrenselliği birleştiren ve yedi gün, yedi gece süren Sukot Bayramı bu akşam başlıyor.

Sukot, Yahudilikte sevinç ve şükran dolu bir dönem olarak kabul ediliyor. Şalom Gazetesi’nin aktardığına göre, Sukot hem Tanrı'ya duyulan minnettarlığı hem de tarihsel deneyimlerin anımsanmasını bir araya getiren bir bayram.

Sukot Bayramı, Yahudilerin Mısır’dan çıktıktan sonra çölde geçirdikleri 40 yıl boyunca geçici barınaklar inşa etmelerine atfen, "Çardaklar Bayramı" olarak da anılıyor.

Sukot mitsvaları

Yahudi takviminde en neşeli bayramlardan biri olarak kabul edilen Sukot; Pesah ve Şavuot ile birlikte üç önemli hac bayramından (Şaloş Regalim) biri.

Bayram süresince, Yahudi inancına göre, sukka adı verilen geçici çardaklarda zaman geçirmek ve sabah dualarında dört çeşit bitki (Arba Minim) sallanarak Tanrı’dan bereket ve yağmur dilemek, dini yükümlülükler (mitsva) arasında yer alıyor.

Sukot mitsvalarından olan dört çeşit bitki, doğayı, yağmuru ve mevsimlerin döngüsünü simgeliyor.

Sukot Bayramı’nın sembollerinden biri olarak bilinen "limon" aslında etrog olarak adlandırılan bir turunçgil türü. Sukot bayramında Arba Minim’in bir parçası olarak etrog, bir avuç içinde diğer bitkilerle birlikte sallanır. (TY)