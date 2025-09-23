Yahudilerin Roş Aşana Bayramı kutlu olsun

Yahudi takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen ve İbrani aylarından Tişri’nin birinci günü (genellikle eylül sonu veya ekim başı) kutlanan dini bayram “Roş Aşana” (רֹאשׁ הַשָּׁנָה) bu yıl 23-24 Eylül’de kutlanıyor.

Roş Aşana, kelime anlamı olarak “yılın başı” demek ve iki gün süren bu bayram, Yahudi inancına göre dünyanın doğum günü olarak kabul ediliyor.

Gün, Tanrı’nın dünyayı ve insanı yarattığı 5785 yıl öncesine dayanıyor.

Ritüeller ve dualar

Roş Aşana'da, gelecek yılın tatlı ve bereketli geçmesi dileğiyle, özellikle bal ve elma gibi tatlı yiyecekler yeniyor. Yuvarlak şekilde pişirilen çörekler, sürekli bir hayatı simgeliyor. Bir diğer gelenek ise “Tashlikh” adı verilen, günahların suya atılarak sembolik olarak temizlendiği tören.

Roş Aşana, Yahudi inancında 10 gün sürecek “Yüksek Kutsal Günler” (Yamim Noraim) adı verilen bir dönemin başlangıcını da temsil ediyor. Bu süreç Yom Kipur ile sona eriyor.

Roş Aşana dualarında üç tema öne çıkıyor: Malhuyot (Krallık), Zihronot (Hatırlama) ve Şofarot (Şofar sesleri).

Malhuyot : Tanrı’nın her şeye hâkim olduğu, evreni ve içindekileri yarattığı bilincini ifade eder. Tanrı’nın Krallığı'nın hüküm sürdüğü vurgulanır.

: Tanrı’nın her şeye hâkim olduğu, evreni ve içindekileri yarattığı bilincini ifade eder. Tanrı’nın Krallığı'nın hüküm sürdüğü vurgulanır. Zihronot : Tanrı’nın her yarattığının değerli ve anlamlı olduğunu hatırlatır. Tanrı’nın gözünde her bireyin önemli olduğunu belirtir.

: Tanrı’nın her yarattığının değerli ve anlamlı olduğunu hatırlatır. Tanrı’nın gözünde her bireyin önemli olduğunu belirtir. Şofarot: Tora’nın Sina Dağı’nda verilmesi sırasında duyulan şofar seslerini anımsatır. Tora, Tanrı’nın insanlara rehberlik etmesi anlamına gelir.