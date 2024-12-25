Yahudilerin Hanuka Bayramı kutlu olsun.

Bu yıl Batı Hristiyanlarının Noel Bayramı'na denk gelen "Işıklar Bayramı" veya "Adanma Bayramı" olarak da bilinen Hanuka bayramı Yahudi takvimine göre Kislev ayının 25. günü başlayıp 8 gün sürüyor.

Hanuka Bayramı'nın kökeni

Hanuka, M.Ö. 2. yüzyılda Yahudilerin Yunan-Suriye hükümdarı Antiochus IV'e karşı kazandıkları zaferi ve Kudüs Tapınağı'nın yeniden kutsanmasını anmak için kutlanır. Tapınağın kutsanması sırasında, yalnızca bir gün yetecek kadar saf zeytinyağı bulunmasına rağmen, tapınaktaki Menora'nın (yedi kollu şamdan) ışıklarının 8 gün boyunca yanmasıyla gerçekleşen "mucize", Hanuka Bayramı'nın gerekçesidir.

Hanuka Bayramı gelenekleri

Menora yakma: Her akşam, dokuz kollu şamdan olan Hanukiya'da birer mum yakılır. İlk gün bir mum, sonraki günlerde her gece bir ek mum yakılarak 8. gece tamamlanır.

Dualar ve ilahiler: Bu, tapınakta gerçekleşen mucizeyi hatırlamak için özel dualar ve ilahiler okunur.

Oyunlar: Özellikle çocuklar için bir tür dört yüzlü topaç olan dreidel oyunu oynanır. Bu oyun, geçmişte Yahudilerin dinlerini gizlice öğrenmelerine atıfta bulunur.

Özel yemekler: Yağda kızartılmış yiyecekler, özellikle latkes (patates mücveri) ve sufganiyot (reçelli çörekler) tüketilir.

Hanuka Bayramını kimler nerelerde kutluyor?

Hanuka, Yahudilerin yaşadığı tüm bölge ve ülkelerde kutlanıyor.

İsrail: En geniş çaplı kutlamaların yapıldığı İsrail'de kamuya açık alanlarda büyük Hanukiya'lar yerleştirilir ve her akşam mumlar yakılır.

ABD: Yahudi nüfusunun yoğun olduğu yerlerde Hanuka kutlamaları oldukça yaygındır. Toplumsal etkinlikler ve konserler düzenlenir.

Avrupa ve Diğer Bölgeler: Fransa, İngiltere, Türkiye, özellikle İstanbul ve İzmir'de, Rusya'da yaşayan Yahudiler, Hanuka'yı sinagoglarda veya evlerinde kutlar.

Hanuka, Yahudiler için dini bir bayram olmasının yanı sıra, umut ve dayanıklılığın sembolü olarak görülür ve kültürel kimliklerini dile getirme vesilesi olarak benimsenir.

(AEK)