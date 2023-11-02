Yahudiler, antisemit saldırıları paylaştı
Filistin-İsrail Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Türkiye, ABD, Tunus, Rusya ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde pek çok antisemit olay yaşandı.
Almanya’da Davut’un Yıldızı ile işaretlenen evlerin ardından Fransa'nın başkenti Paris'teki 14. bölgede kapılara mavi sprey boya ve kalıpla çizilen yıldızlar sosyal medya platformu X’te paylaşıldı.
Avlaremoz’da yer alan habere göre Paris Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturmanın bir etnik kimliği hedef alması sebebiyle ağırlaştırıcı “mala zarar” suçu sebebiyle yürütüldüğünü belirtti.
Paris’in başka bölgelerindeki evlere ve binalara da benzer antisemit damgalama yapan işaretler kondu.
31 octobre 2023. La nausée au petit matin. L’antisémitisme en bas de chez soi, sur les murs des immeubles d’habitation, sur les banques. La haine des juifs parce que juifs en plein Paris, dans un quartier tranquille du 14e arrondissement. Jusqu’où irons-nous comme ça ? pic.twitter.com/aoo7YUw2IK— Antoine Oberdorff (@A_Oberdorff) October 31, 2023
Arjantin ve Meksika
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in Caballito bölgesinde bulunan bir binanın girişine siyah sprey boya ile Davut’un Yıldızı çizildi. Infobae’nin haberine göre komşulardan biri durumu fark ederek fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Yahudi Toplumu Güvenlik Komitesi’nin açıklamasına göre Meksika’da da Yahudi toplumuna ait kurum ve Yahudi toplumunun üyelerinin yaşadıkları bölgelerde duvarlara antisemit grafitiler çizildi.
Sosyal medyada paylaşılan grafiti görselinde “Davud’un Yıldızı eşittir Svastika ‘Asesinos’ (Katiller)” yazıyor.
Türkiye
Türkiye’de bir sahaf, dükkânının girişine Türkçe ve İngilizce “Yahudiler giremez” yazdı.
Geleneksel Yahudi inanç ve uygulamalarını öne çıkarmaya çalışan aktivist grup Torah Judaism (Tora Yahudiliği), konuyla ilgili 27 Ekim’de yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Bu görüntüyü yeni gördük ve çok üzüldük. Türk halkının Yahudilerle değil, siyonistlerle bir sorunu olduğunu düşünmek istiyoruz. İsrail soykırımından sorumlu tutulan Yahudilerin hedef gösterilmesinden büyük rahatsızlık duyuyoruz.
“Siyonistlerin ve İsrail devletinin yaptıklarından asla Yahudiler sorumlu değildir. Mücadeleniz Yahudilerle değil, siyonizm ve İsrail ile olmalıdır. Lütfen Yahudiliği siyonizm ile bir tutmayın. Yahudilik siyonizm değildir.
“Yahudiler İsrail ve siyonizme karşı mücadelelerini sürdürmeye çalışıyorlar. Yahudiler, yıllardır siyonizmin baskısına maruz kalıyor. Siyonizm ve İsrail yüzünden antisemitizm artıyor. Türk halkının ataları gibi merhametli olduğunu ve Osmanlı devleti gibi Yahudileri destekleyeceğini düşünüyoruz.”
Antisemitizm nedir?
Yahudilere karşı duyulan düşmanlık, nefret, önyargı veya ayrımcılık.
Bu tür pozisyonlarda konumlanan kişiye ise antisemit deniyor. Antisemitizm bir ırkçılık olarak kabul ediliyor.
Her ne kadar etimolojisi antisemitizmin tüm Sami halklarına yönelik olabileceğini ima etse de terim ortaya çıkışından itibaren sadece Yahudilere yönelik saldırganlığı belirtmek için kullanılmıştır.
Antisemitizm Yahudilere karşı gösterilen münferit nefret ve ayrımcılıktan kalabalık grupların, hatta polis ve askerin tüm bir Yahudi cemaatine yönelik örgütlü saldırılarına kadar geniş bir yelpazede meydana gelebilir. Bu baskının en önemli örnekleri arasında, 1096'daki Birinci Haçlı Seferi, İspanyol Engizisyonu, Yahudilerin 1290'da İngiltere'den, 1492'de İspanya'dan ve 1497'de Portekiz'den çıkarılmaları, çeşitli pogromlar ve Nazi Almanyası'nın gerçekleştirdiği Holokost (Yahudi Soykırımı) gösterilebilir. (TY)