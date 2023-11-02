Yahudiler, antisemit saldırıları paylaştı

Filistin-İsrail Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Türkiye, ABD, Tunus, Rusya ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde pek çok antisemit olay yaşandı.



Almanya’da Davut’un Yıldızı ile işaretlenen evlerin ardından Fransa'nın başkenti Paris'teki 14. bölgede kapılara mavi sprey boya ve kalıpla çizilen yıldızlar sosyal medya platformu X’te paylaşıldı.

Avlaremoz’da yer alan habere göre Paris Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturmanın bir etnik kimliği hedef alması sebebiyle ağırlaştırıcı “mala zarar” suçu sebebiyle yürütüldüğünü belirtti.

Paris’in başka bölgelerindeki evlere ve binalara da benzer antisemit damgalama yapan işaretler kondu.

31 octobre 2023. La nausée au petit matin. L’antisémitisme en bas de chez soi, sur les murs des immeubles d’habitation, sur les banques. La haine des juifs parce que juifs en plein Paris, dans un quartier tranquille du 14e arrondissement. Jusqu’où irons-nous comme ça ? pic.twitter.com/aoo7YUw2IK — Antoine Oberdorff (@A_Oberdorff) October 31, 2023

Arjantin ve Meksika

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in Caballito bölgesinde bulunan bir binanın girişine siyah sprey boya ile Davut’un Yıldızı çizildi. Infobae’nin haberine göre komşulardan biri durumu fark ederek fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Yahudi Toplumu Güvenlik Komitesi’nin açıklamasına göre Meksika’da da Yahudi toplumuna ait kurum ve Yahudi toplumunun üyelerinin yaşadıkları bölgelerde duvarlara antisemit grafitiler çizildi.



Sosyal medyada paylaşılan grafiti görselinde “Davud’un Yıldızı eşittir Svastika ‘Asesinos’ (Katiller)” yazıyor.

Türkiye



Türkiye’de bir sahaf, dükkânının girişine Türkçe ve İngilizce “Yahudiler giremez” yazdı.



Geleneksel Yahudi inanç ve uygulamalarını öne çıkarmaya çalışan aktivist grup Torah Judaism (Tora Yahudiliği), konuyla ilgili 27 Ekim’de yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bu görüntüyü yeni gördük ve çok üzüldük. Türk halkının Yahudilerle değil, siyonistlerle bir sorunu olduğunu düşünmek istiyoruz. İsrail soykırımından sorumlu tutulan Yahudilerin hedef gösterilmesinden büyük rahatsızlık duyuyoruz.

“Siyonistlerin ve İsrail devletinin yaptıklarından asla Yahudiler sorumlu değildir. Mücadeleniz Yahudilerle değil, siyonizm ve İsrail ile olmalıdır. Lütfen Yahudiliği siyonizm ile bir tutmayın. Yahudilik siyonizm değildir.

“Yahudiler İsrail ve siyonizme karşı mücadelelerini sürdürmeye çalışıyorlar. Yahudiler, yıllardır siyonizmin baskısına maruz kalıyor. Siyonizm ve İsrail yüzünden antisemitizm artıyor. Türk halkının ataları gibi merhametli olduğunu ve Osmanlı devleti gibi Yahudileri destekleyeceğini düşünüyoruz.”