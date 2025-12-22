ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:05 22 Aralık 2025 15:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.12.2025 15:09 22 Aralık 2025 15:09
Okuma Okuma:  2 dakika

Yahudi Kültürü Turu’ndakilere sözlü saldırı

Filistin bayrakları taşıyan grup, gezi grubuna karşı “Siyonistleri ülkemizde istemiyoruz” sloganı attı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Yahudi Kültürü Turu’ndakilere sözlü saldırı
Fotoğraf: Şalom Gazetesi

Yahudilerin Hanuka Bayramı’nın son gününe denk gelen 21 Aralık’ta düzenlenen Yahudi Kültürü Turu, İstanbul’daki Galata Kulesi önünde 10-12 kişilik bir grubun sözlü saldırısına maruz kaldı.

Şalom Gazetesi’nin aktardığına göre, Filistin bayrakları taşıyan grup, “Siyonistleri ülkemizde istemiyoruz” sloganı attı.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, antisemit saldırıya ilişkin bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“21 Aralık Pazar günü Galata gezi turunu gerçekleştiren ve programında mekanımızı da içeren gezi grubuna Galata Kulesi önünde toplandığı sırada 10–12 kişilik bir grubun sözlü saldırısına maruz kalmıştır. Herkese açık olan, 39 kişilik gezi grubunun yanında, İstanbul Emniyeti tarafından görevlendirilen ve gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alan polis ekipleri de hazır bulunmaktaydı. Filistin bayrakları taşıyan grup, ‘Siyonistleri ülkemizde istemiyoruz’ şeklinde sloganlar atmıştır.

Nesim Bencoya: Netanyahu’nun politikalarından sorumlu tutulamayız
İZMİR’DEKİ SİNAGOGLARA SALDIRI
Nesim Bencoya: Netanyahu’nun politikalarından sorumlu tutulamayız
10 Ekim 2024

“Herhangi bir fiziksel saldırının yaşanmadığı olayın ardından, gezi programı planlandığı şekilde devam etmiş ve grup, turun son bölümünde Türk Musevileri Müzesini ziyaret etmiştir. Müze içerisinde bulunan yaklaşık 75–80 kişilik ziyaretçi grubu da polis ekiplerinin aldığı tedbirler eşliğinde müzeden güvenli bir şekilde ayrılmıştır. Olayın başlangıcından itibaren konukların güvenli biçimde dağılmasına kadar her türlü desteği sağlayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Yahudi Kültürü Turu 500. yıl vakfı türk musevileri müzesi antisemitizm
ilgili haberler
Siyonizm’e de antisemitizme de ses yükseltmek
13 Ekim 2025
/yazi/siyonizme-de-antisemitizme-de-ses-yukseltmek-312510
7 Ekim sonrası dünya genelinde antisemitizmde artış
7 Ekim 2025
/haber/7-ekim-sonrasi-dunya-genelinde-antisemitizmde-artis-312328
Şarkıcı Linet: Can güvenliğim doğrudan tehdit altında
22 Mayıs 2025
/haber/sarkici-linet-can-guvenligim-dogrudan-tehdit-altinda-307668
‘2024 Yılının En Antisemit Vakası’ anketi sonuçlandı
2 Ocak 2025
/haber/2024-yilinin-en-antisemit-vakasi-anketi-sonuclandi-303259
Balat Musevi Hastanesi: Hastanemizin hedef gösterilmesini kınıyoruz
23 Kasım 2023
/haber/balat-musevi-hastanesi-hastanemizin-hedef-gosterilmesini-kiniyoruz-288338
Yahudiler, antisemit saldırıları paylaştı
2 Kasım 2023
/haber/yahudiler-antisemit-saldirilari-paylasti-287343
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Siyonizm’e de antisemitizme de ses yükseltmek
13 Ekim 2025
/yazi/siyonizme-de-antisemitizme-de-ses-yukseltmek-312510
7 Ekim sonrası dünya genelinde antisemitizmde artış
7 Ekim 2025
/haber/7-ekim-sonrasi-dunya-genelinde-antisemitizmde-artis-312328
Şarkıcı Linet: Can güvenliğim doğrudan tehdit altında
22 Mayıs 2025
/haber/sarkici-linet-can-guvenligim-dogrudan-tehdit-altinda-307668
‘2024 Yılının En Antisemit Vakası’ anketi sonuçlandı
2 Ocak 2025
/haber/2024-yilinin-en-antisemit-vakasi-anketi-sonuclandi-303259
Balat Musevi Hastanesi: Hastanemizin hedef gösterilmesini kınıyoruz
23 Kasım 2023
/haber/balat-musevi-hastanesi-hastanemizin-hedef-gosterilmesini-kiniyoruz-288338
Yahudiler, antisemit saldırıları paylaştı
2 Kasım 2023
/haber/yahudiler-antisemit-saldirilari-paylasti-287343
Sayfa Başına Git