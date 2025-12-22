Yahudi Kültürü Turu’ndakilere sözlü saldırı

Yahudilerin Hanuka Bayramı’nın son gününe denk gelen 21 Aralık’ta düzenlenen Yahudi Kültürü Turu, İstanbul’daki Galata Kulesi önünde 10-12 kişilik bir grubun sözlü saldırısına maruz kaldı.

Şalom Gazetesi’nin aktardığına göre, Filistin bayrakları taşıyan grup, “Siyonistleri ülkemizde istemiyoruz” sloganı attı.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, antisemit saldırıya ilişkin bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“21 Aralık Pazar günü Galata gezi turunu gerçekleştiren ve programında mekanımızı da içeren gezi grubuna Galata Kulesi önünde toplandığı sırada 10–12 kişilik bir grubun sözlü saldırısına maruz kalmıştır. Herkese açık olan, 39 kişilik gezi grubunun yanında, İstanbul Emniyeti tarafından görevlendirilen ve gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alan polis ekipleri de hazır bulunmaktaydı. Filistin bayrakları taşıyan grup, ‘Siyonistleri ülkemizde istemiyoruz’ şeklinde sloganlar atmıştır.

“Herhangi bir fiziksel saldırının yaşanmadığı olayın ardından, gezi programı planlandığı şekilde devam etmiş ve grup, turun son bölümünde Türk Musevileri Müzesini ziyaret etmiştir. Müze içerisinde bulunan yaklaşık 75–80 kişilik ziyaretçi grubu da polis ekiplerinin aldığı tedbirler eşliğinde müzeden güvenli bir şekilde ayrılmıştır. Olayın başlangıcından itibaren konukların güvenli biçimde dağılmasına kadar her türlü desteği sağlayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.”

