Yahudi aydınlar: Her eleştirinin antisemitizm olarak görülmesini reddediyoruz
Almanya’da yaşayan 100’ün üzerinde Yahudi sanatçı, akademisyen, yazar ve bilim insanı, açık bir mektup yayınlayarak barış ve ifade özgürlüğü için çağrıda bulundu.
Sivil yaşamın kasıtlı olarak hedef alınmasının savunulacak hiçbir yanı olmadığının vurgulandığı mektupta, "Hamas tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarını tereddütsüz kınıyoruz. Birçoğumuzun İsrail'de bu şiddetten doğrudan etkilenen aile ve arkadaşları var. Gazze'de sivillerin öldürülmesini de aynı güçle kınıyoruz" denildi.
Almanya'da yasaklanan kamusal toplantılar
N+1 adlı dergide yayınlanan mektupta, "Geçtiğimiz haftalarda Almanya genelinde bölge ve şehir yönetimleri Filistin sempatizanı olduğu varsayılan kamusal toplantıları yasakladı. İptal edilenler arasında 'Ortadoğu'da yangına hayır', 'Gençlik ırkçılığa karşı' ve 'Gazze'deki sivil halkla dayanışma' adlı gösteriler de yer alıyor. Yasak, Yahudiler ve İsrailliler tarafından planlanan ve aralarında 'Berlinli Yahudiler Ortadoğu'da şiddete karşı" adlı bir gösterinin de bulunduğu toplantıları da kapsıyor. Özellikle absürd bir olayda, İsrailli Yahudi bir kadın, ülkesinin yürüttüğü savaşı kınayan bir pankart tutarken halka açık bir meydanda tek başına durduğu için gözaltına alındı" diye hatırlatıldı.
Neukölln şu an polis işgali altında
Mektubun devamında şu ifadelere yer verildi: "Berlin'de, büyük Türk ve Arap topluluklarına ev sahipliği yapan Neukölln semti şu anda polis işgali altında bir mahalle. Zırhlı minibüsler ve silahlı çevik kuvvet ekipleri sokaklarda devriye gezerek Filistinlilere yönelik herhangi bir spontane destek gösterisi ya da Filistin kimliğinin sembollerini arıyor. Yayalar kaldırımda rastgele itilip kakılıyor ve üzerlerine biber gazı sıkılıyor. Çocuklar acımasızca tartaklanıyor ve tutuklanıyor. Gözaltına alınan ve tutuklananlar arasında tanınmış Suriyeli ve Filistinli aktivistler de bulunmaktadır."
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Öfke ve sessizlik iklimi
Filistin bayrakları ve kefiyelerin bile yasaklandığına dikkat çekilen mektupta, "Bu gönüllü otosansür bir korku, öfke ve sessizlik iklimi yarattı. Tüm bunlar Yahudileri koruma ve İsrail devletini destekleme kisvesi altında yapılmaktadır. Yahudiler olarak bu ırkçı şiddet bahanesini reddediyor ve Arap, Müslüman ve özellikle de Filistinli komşularımızla tam bir dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
"Önyargılı bir korku içinde yaşamayı reddediyoruz. Bizi korkutan, Almanya'da hakim olan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı atmosferinin, kısıtlayıcı ve ataerkil bir Yahudiseverlikle el ele gitmesidir. Özellikle İsrail Devleti’ne yönelik her türlü eleştirinin antisemitizm olarak değerlendirilmesini reddediyoruz."
Rosa Luxemburg'un sözü
"Almanya’nın Gazze’de hayatını kaybedenlerin yasını açıkça ifade etme hakkını reddetmesi Yahudileri daha güvenli hale getirmiyor. Gösteri yasakları ve şiddet içeren uygulamalar yalnızca şiddeti kışkırtır ve artırır" denilen mektupta, şu ifadeler kaydedildi:
"İfade ve toplanma özgürlüğü, her özgür ve demokratik toplumun bir gereğidir. Rosa Luxemburg, özgürlüğün 'her zaman farklı düşünenlerin özgürlüğü olduğunu' yazmıştı. Arap ve Müslüman komşularımız dövülüp susturulurken, Almanya'daki atmosferin hem Yahudiler hem de Müslümanlar için ülkenin yakın tarihinde hiç olmadığı kadar tehlikeli hale gelmesinden korkuyoruz. Adımıza işlenen bu eylemleri kınıyoruz."
Almanya'ya çağrı
"Ayrıca Almanya'yı, Anayasasında yer alan ifade özgürlüğü ve toplanma hakkına ilişkin taahhütlerine bağlı kalmaya çağırıyoruz: 'İnsan onuru dokunulmazdır. Ona saygı göstermek ve onu korumak tüm devlet otoritesinin görevidir.'"
2023 Filistin-İsrail Savaşı
Açık mektubu imzalayanlar şöyle:
- Yoav Admoni, sanatçı
- Abigail Akavia
- Hila Amit, yazar, öğretmen
- Maja Avnat, bilim insanı
- Lyu Azbel, profesör
- Gilad Baram, film yapımcısı, fotoğrafçı
- Yossi Bartal
- Alice Bayandin, fotografçı, film yapımcısı
- Eliana Ben-David
- Anna Berlin, sanatçı
- Sanders Isaac Bernstein, yazar
- Adam Berry, fotoğrafçı, TV yapımcısı
- Jackson Beyda, sanatçı
- Julia Bosson, yazar
- Ethan Braun, bestekar
- Candice Breitz, sanatçı
- Adam Broomberg, sanatçı
- Jeffrey Arlo Braun
- Noam Brusilovsky, tiyatro ve radyo yapımcısı
- Cristina Burack
- Dalia Castel, film yapımcısı
- Alexander Theodore Moshe Cocotas, yazar, fotoğrafçı
- Eli Cohen, dans eğitmeni
- Zoe Cooper, yazar
- Miriam Maimouni, yazar, sanatçı
- Dana Dimant, film yapımcısı
- Emily Dische-Becker
- Esther Dischereit, yazar
- Tomer Dotan-Dreyfus, yazar
- Shelley Etkin, sanatçı
- Emet Ezell
- Deborah Feldman, yazar
- Sylvia Finzi
- Erica Fischer, yazar
- Nimrod Flaschenberg
- Ruth Fruchtman, yazar
- Olivia Giovetti, yazar ve kültür eleştirmeni
- Harry Glass, küratör
- William Noah Glucroft
- A.J. Goldmann, yazar ve fotoğrafçı
- Jason Goldmann
- Noam Gorbat, film yapımcısı
- Avery Gosfield
- Max Haiven, profesör
- Yara Haskiel, sanatçı
- Iris Hefets, psikoanaliz uzmanı, yazar
- Marc Herbst
- Wieland Hoban, besteci, çevirmen
- SaSchriftsteller, rejisör
- Eliana Pliskin Jacobs
- Eugene Jarecki
- Roni Katz, koreograf ve dansçı
- Marett Katalin Klahn
- Michaela Kobsa-Mark, belgeselci
- David Krippendorff, sanatçı
- Quill R. Kukla, filozof
- Sara Krumminga
- Jenna Krumminga, yazar ve tarihçi
- Matt Lambert, sanatçı
- Na’ama Landau, film yapımcısı
- Elad Lapidot, profesör
- Danny Lash, müzisyen
- Shai Levy, film yapımcısı ve fotografçı
- Elizabeth, gazeteci-yazar
- Rapha Linden, yazar
- Adi Liraz, sanatçı
- Anna Lublina
- Sasha Lurje
- Roni Mann, profesör
- Ben Mauk, yazar
- Lee Méir, koreograf
- Dovrat Meron
- Aaron Miller, bilim insanı ve sanatçı
- Ben Miller
- Carolyn Mimran
- Shana Minkin, bilim insanı
- Susan Neiman, filozof
- Gilad Nir, filozof
- Ben Osborn, müzisyen ve yazar
- Rachel Pafe, yazar, araştırmacı
- Peaches, müzisyen
- Siena, sanatçı, yazar
- Udi Raz
- Aurelie Richards, sanat danışmanı
- Kari Leigh Rosenfeld
- Liz Rosenfeld
- Ryan Ruby, yazar
- Rebecca Rukeyser, yazar
- Alon Sahar
- Tamara Saphir
- Eran Schaerf
- Anne Schechner
- Oded Schechter, bilim insanı
- Jake Schneider
- Ali Schwartz
- Cari Sekendur, tasarımcı
- Yael Sela (Teichler), tarihçi
- Mati Shemoelof, şair, yazar
- Maya Steinberg, film yapımcısı
- Robert Yerachmiel Sniderman, şair, sanatçı
- Avinoam J. Stillman
- Virgil B/G Taylor
- Tanya Ury, sanatçı, yazar
- Ian Waelder, sanatçı, yayıncı
- Rachel Wells
- Sarah Woolf
- Yehudit Yinhar
- Sivan Ben Yishai, yazar
- Dafna Zalonis, sanatçı.
(NT)