Yahudi aydınlar: Her eleştirinin antisemitizm olarak görülmesini reddediyoruz

Almanya’da yaşayan 100’ün üzerinde Yahudi sanatçı, akademisyen, yazar ve bilim insanı, açık bir mektup yayınlayarak barış ve ifade özgürlüğü için çağrıda bulundu.

Sivil yaşamın kasıtlı olarak hedef alınmasının savunulacak hiçbir yanı olmadığının vurgulandığı mektupta, "Hamas tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarını tereddütsüz kınıyoruz. Birçoğumuzun İsrail'de bu şiddetten doğrudan etkilenen aile ve arkadaşları var. Gazze'de sivillerin öldürülmesini de aynı güçle kınıyoruz" denildi.

Almanya'da yasaklanan kamusal toplantılar

N+1 adlı dergide yayınlanan mektupta, "Geçtiğimiz haftalarda Almanya genelinde bölge ve şehir yönetimleri Filistin sempatizanı olduğu varsayılan kamusal toplantıları yasakladı. İptal edilenler arasında 'Ortadoğu'da yangına hayır', 'Gençlik ırkçılığa karşı' ve 'Gazze'deki sivil halkla dayanışma' adlı gösteriler de yer alıyor. Yasak, Yahudiler ve İsrailliler tarafından planlanan ve aralarında 'Berlinli Yahudiler Ortadoğu'da şiddete karşı" adlı bir gösterinin de bulunduğu toplantıları da kapsıyor. Özellikle absürd bir olayda, İsrailli Yahudi bir kadın, ülkesinin yürüttüğü savaşı kınayan bir pankart tutarken halka açık bir meydanda tek başına durduğu için gözaltına alındı" diye hatırlatıldı.

Neukölln şu an polis işgali altında

Mektubun devamında şu ifadelere yer verildi: "Berlin'de, büyük Türk ve Arap topluluklarına ev sahipliği yapan Neukölln semti şu anda polis işgali altında bir mahalle. Zırhlı minibüsler ve silahlı çevik kuvvet ekipleri sokaklarda devriye gezerek Filistinlilere yönelik herhangi bir spontane destek gösterisi ya da Filistin kimliğinin sembollerini arıyor. Yayalar kaldırımda rastgele itilip kakılıyor ve üzerlerine biber gazı sıkılıyor. Çocuklar acımasızca tartaklanıyor ve tutuklanıyor. Gözaltına alınan ve tutuklananlar arasında tanınmış Suriyeli ve Filistinli aktivistler de bulunmaktadır."

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Öfke ve sessizlik iklimi

Filistin bayrakları ve kefiyelerin bile yasaklandığına dikkat çekilen mektupta, "Bu gönüllü otosansür bir korku, öfke ve sessizlik iklimi yarattı. Tüm bunlar Yahudileri koruma ve İsrail devletini destekleme kisvesi altında yapılmaktadır. Yahudiler olarak bu ırkçı şiddet bahanesini reddediyor ve Arap, Müslüman ve özellikle de Filistinli komşularımızla tam bir dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Önyargılı bir korku içinde yaşamayı reddediyoruz. Bizi korkutan, Almanya'da hakim olan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı atmosferinin, kısıtlayıcı ve ataerkil bir Yahudiseverlikle el ele gitmesidir. Özellikle İsrail Devleti’ne yönelik her türlü eleştirinin antisemitizm olarak değerlendirilmesini reddediyoruz."

Rosa Luxemburg'un sözü

"Almanya’nın Gazze’de hayatını kaybedenlerin yasını açıkça ifade etme hakkını reddetmesi Yahudileri daha güvenli hale getirmiyor. Gösteri yasakları ve şiddet içeren uygulamalar yalnızca şiddeti kışkırtır ve artırır" denilen mektupta, şu ifadeler kaydedildi:

"İfade ve toplanma özgürlüğü, her özgür ve demokratik toplumun bir gereğidir. Rosa Luxemburg, özgürlüğün 'her zaman farklı düşünenlerin özgürlüğü olduğunu' yazmıştı. Arap ve Müslüman komşularımız dövülüp susturulurken, Almanya'daki atmosferin hem Yahudiler hem de Müslümanlar için ülkenin yakın tarihinde hiç olmadığı kadar tehlikeli hale gelmesinden korkuyoruz. Adımıza işlenen bu eylemleri kınıyoruz."

Almanya'ya çağrı

"Ayrıca Almanya'yı, Anayasasında yer alan ifade özgürlüğü ve toplanma hakkına ilişkin taahhütlerine bağlı kalmaya çağırıyoruz: 'İnsan onuru dokunulmazdır. Ona saygı göstermek ve onu korumak tüm devlet otoritesinin görevidir.'"

2023 Filistin-İsrail Savaşı

Açık mektubu imzalayanlar şöyle:

Yoav Admoni, sanatçı

Abigail Akavia

Hila Amit, yazar, öğretmen

Maja Avnat, bilim insanı

Lyu Azbel, profesör

Gilad Baram, film yapımcısı, fotoğrafçı

Yossi Bartal

Alice Bayandin, fotografçı, film yapımcısı

Eliana Ben-David

Anna Berlin, sanatçı

Sanders Isaac Bernstein, yazar

Adam Berry, fotoğrafçı, TV yapımcısı

Jackson Beyda, sanatçı

Julia Bosson, yazar

Ethan Braun, bestekar

Candice Breitz, sanatçı

Adam Broomberg, sanatçı

Jeffrey Arlo Braun

Noam Brusilovsky, tiyatro ve radyo yapımcısı

Cristina Burack

Dalia Castel, film yapımcısı

Alexander Theodore Moshe Cocotas, yazar, fotoğrafçı

Eli Cohen, dans eğitmeni

Zoe Cooper, yazar

Miriam Maimouni, yazar, sanatçı

Dana Dimant, film yapımcısı

Emily Dische-Becker

Esther Dischereit, yazar

Tomer Dotan-Dreyfus, yazar

Shelley Etkin, sanatçı

Emet Ezell

Deborah Feldman, yazar

Sylvia Finzi

Erica Fischer, yazar

Nimrod Flaschenberg

Ruth Fruchtman, yazar

Olivia Giovetti, yazar ve kültür eleştirmeni

Harry Glass, küratör

William Noah Glucroft

A.J. Goldmann, yazar ve fotoğrafçı

Jason Goldmann

Noam Gorbat, film yapımcısı

Avery Gosfield

Max Haiven, profesör

Yara Haskiel, sanatçı

Iris Hefets, psikoanaliz uzmanı, yazar

Marc Herbst

Wieland Hoban, besteci, çevirmen

SaSchriftsteller, rejisör

Eliana Pliskin Jacobs

Eugene Jarecki

Roni Katz, koreograf ve dansçı

Marett Katalin Klahn

Michaela Kobsa-Mark, belgeselci

David Krippendorff, sanatçı

Quill R. Kukla, filozof

Sara Krumminga

Jenna Krumminga, yazar ve tarihçi

Matt Lambert, sanatçı

Na’ama Landau, film yapımcısı

Elad Lapidot, profesör

Danny Lash, müzisyen

Shai Levy, film yapımcısı ve fotografçı

Elizabeth, gazeteci-yazar

Rapha Linden, yazar

Adi Liraz, sanatçı

Anna Lublina

Sasha Lurje

Roni Mann, profesör

Ben Mauk, yazar

Lee Méir, koreograf

Dovrat Meron

Aaron Miller, bilim insanı ve sanatçı

Ben Miller

Carolyn Mimran

Shana Minkin, bilim insanı

Susan Neiman, filozof

Gilad Nir, filozof

Ben Osborn, müzisyen ve yazar

Rachel Pafe, yazar, araştırmacı

Peaches, müzisyen

Siena, sanatçı, yazar

Udi Raz

Aurelie Richards, sanat danışmanı

Kari Leigh Rosenfeld

Liz Rosenfeld

Ryan Ruby, yazar

Rebecca Rukeyser, yazar

Alon Sahar

Tamara Saphir

Eran Schaerf

Anne Schechner

Oded Schechter, bilim insanı

Jake Schneider

Ali Schwartz

Cari Sekendur, tasarımcı

Yael Sela (Teichler), tarihçi

Mati Shemoelof, şair, yazar

Maya Steinberg, film yapımcısı

Robert Yerachmiel Sniderman, şair, sanatçı

Avinoam J. Stillman

Virgil B/G Taylor

Tanya Ury, sanatçı, yazar

Ian Waelder, sanatçı, yayıncı

Rachel Wells

Sarah Woolf

Yehudit Yinhar

Sivan Ben Yishai, yazar

Dafna Zalonis, sanatçı.

(NT)