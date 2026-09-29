Yahşihan Belediyesi soruşturması: Eski başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve önceki gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 kişinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

AKP’li Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Sungur "yolsuzluk" iddiası ile gözaltına alındı

Aralarında eski AKP ve MHP'li belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 35 kişi hakimliğe sevk edildi.

Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 kişi tutuklanırken, 2'sine ev hapsi verildi, 18'i de adli kontrolle serbest bırakıldı. Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin daha olduğu belirtildi.

Ne olmuştu? Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve patronların da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılanlardan 35'i, 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişi adresinde bulunamamıştı.

(FY)