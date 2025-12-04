ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2025 15:49
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2025 16:05
1 dk Okuma

Yaban keçileri dolunayla birlikte görüntülendi

Van'ın Gürpınar ilçesinde nesli koruma altındaki yaban keçileri, dağın arkasından yükselen dolunayla birlikte görüntülendi.

BİA Haber Merkezi

Yaban keçileri dolunayla birlikte görüntülendi
Fotoğraf: AA

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, ilçenin Norduz bölgesindeki 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı'nda popülasyonlarıyla dikkati çekiyor.

Fotoğraf: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile güvenlik güçlerinin koruma çalışmaları ve yöre halkının kaçak avlanmaya izin vermemesi sayesinde sayıları artan yaban keçileri, güvenli ortamda yaşamlarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA
Pagan Dağı'nda sarp kayalıklar arasında yaşayan keçiler, beslenebilmek için sürüler halinde kar örtüsünün az olduğu otlaklara kadar iniyor.

Fotoğraf: AA
Havanın kararmasıyla tekrar tırmanışa geçen yaban keçileri, buralardaki yaşam alanlarına sığınarak hem olumsuz hava şartlarından hem de yırtıcıların saldırılarından korunmaya çalışıyor.

Fotoğraf: AA
Dolunayla birlikte sürüler halinde görüntülediği yaban keçileri, karanlığın çökmesiyle gözden kayboldu.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
