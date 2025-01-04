"Ya silahlarını gömecekler ya da silahları ile birlikte toprağa gömülecekler"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Konuşmasında yeni ‘çözüm süreci’ tartışmalarına kısa bir bölüm ayıran Erdoğan, eleştirilere dolaylı olarak yanıt verdi.

Terörün ve silahın devrinin sona erdiğini, Cumhur İttifakı’nın ve AKP’nin Türkiye’nin geleceği olduğunu söyledi. PKK’ye “Ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahları ile birlikte toprağa gömülecekler. Üçüncü bir yol yok” dedi. Erdoğan şöyle konuştu:

Cumhur İttifakı ve AKP olarak biz bu ülkenin geleceğiyiz. İnşallah daha nice seneler bu ülkeye hizmet edeceğiz. Şehitlerimizin ruhlarını, gazilerimizi incitecek hiçbir işimiz olmadı. Ne yaptıysak, onların istikametinden ayrılmadan yaptık. Türkiye'yi ayağındaki prangalardan kurtararak şehitlerimizin vasiyetini yerine getirme derdindeyiz.

Bin düşündük, bir söyledik, bir adım attık. Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını her türlü siyasi mülahazanın üzerinde gördük. Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakımıza söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Bizim referansımız, ülkemizin menfaati olmuştur. Bugün de tek amacımız, büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmaktır. Cumhur İttifakı olarak bunu başaracağız, kim ne derse desin, Türkiye'de kardeşlik kazanacak.

Bölücü örgütün, milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurunu kardeşlikle dolduracağız, karşılıklı saygıyla kapatacağız. Terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız. Kararlıyız, hedefe kilitlenmiş durumdayız. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır.

Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin, kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmamıştır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahları ile birlikte toprağa gömülecekler. Üçüncü bir yol yok. Terörün, silahın devri sona ermiştir. Bölücü terör örgütü kullanım süresini doldurmuştur.

Biz bin yıldır bu coğrafyadayız, ev sahibiyiz. Kanımızla ve terimizle bu toprakları suluyoruz. Daha nice asırlar boyunca burada olacağız, özgür yaşayacağız. Herkes hesabını buna göre yapmalı. Başkalarının gazıyla, kışkırtmasıyla hareket etmekten vazgeçmeli. Yoksa yanlış hesap Bağdat'a bile varamadan geri dönecek, birilerinin ellerinde patlayacak.