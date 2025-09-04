TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 4 Îlon 2025 12:56
 ~ Nûkirina Dawî: 4 Îlon 2025 12:58
2 xulek Xwendin

Xwezaparêz Reşît Kibar di salvegera mirina xwe de hate bîranîn

Birayê Reşît Kibar, Alî Şukru Kibar got, "Ji ber ku em naxwazin bibin qurbanê hêrsa xwe, em naxwazin biaxivin.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Xwezaparêz Reşît Kibar di salvegera mirina xwe de hate bîranîn

Di 3ê Îlona 2024an de sê parêzvanên xwezayê yên ku hewl didan li herêma Cankurtaran a Artvînê rê li ber darbirîna şîrketa madenê EFORê bigirin, rastî êrîşeke çekdarî ya kesê bi navê M.U. hatin. Tê îdiakirin ku têkiliyên M.U. bi şîrketê re hene.

Di êrîşê de xwezaparêz Reşit Kibar jiyana xwe ji dest da.

Kibar duh (3ê Îlonê) li goristana xwe hate bîranîn.

Bi banga Parastina Jiyanê ya Cankurtaranê, xelk li gundê Cankurtaranê kom bûn û bi pankarteke ku li ser "Em hevrêyên Reşît Kibar in, em ê Deryaya Reş radestî talankirina sermayeyê nekin." nivîsandibû, ber bi daristana ku Kibar lê hatibû gulebarandin meşiyan.

Li gorî nûçeya sendika.orgê, piştî merasîma çandina daran qurnefîl li ser gora Kibar hatin danîn.

Em Hemû Reşît in

Birayê Reşît Kibar, Alî Şukru Kibar li ser gorê axivî û got:

"365 roj in em dibêjin; lê bawer bikin ku pir zihmet e. Bi navê malbata xwe, biraziyên xwe, xwişkên xwe, gundiyên xwe, ez spasiya kesên li vir in û her kesê ku ji di 3ê Îlonan de piştgirîyê didin têkoşîna me, dikim. Gelek tişt hene ku werin gotin, lê bawer bikin, em ji ber êşa xwe, xwe bêdeng dikin.

"Ji ber ku em naxwazin bibin qurbanê hêrsa xwe, em naxwazin pir biaxivin. Em tenê bi êşa xwe re ji bo ku vê pêvajoyê bi hêz bidomînin û xurt bikin têdikoşin. Em hemû Reşît in.”

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
reşit kibar
