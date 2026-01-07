TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 07.01.2026 09:46 7 Çile 2026 09:46
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 07.01.2026 09:54 7 Çile 2026 09:54
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Xwepêşandanên li Îranê: Gel kontrola bajarê Awdanan û Melekşahê bi dest xist

Li Îranê xwepêşandanên ku ji ber rewşa aborî û nerazîbûna li rejîmê dest pê kir, li tevahiya wî welatî belav bûye. Di xwepêşandanan de bi dehan kes mirin, birîndar bûne û her weha hatine desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Xwepêşandanên li Îranê: Gel kontrola bajarê Awdanan û Melekşahê bi dest xist

Li Îranê ji ber xirabûna rewşa aborî û daketina asta standartên jiyanê xwepêşandanên dest pê kiribûn.  Li gor agahiyên ku ji herêmê tên gelê ku li dijî rejîma Îranê li kolanan e tevî hemû zextan jî li ber xwe dide. Hat zanîn ku xwepêşandaran li Awdanan û Melîkşahê kontrola giştî ya bajar girtine dest.

Êrîşên ku ji 28ê Kanûnê de li Tahranê destpêkirin di rojên ku derbas bûn de li hemû bajarên Îran û rojhilatê belav bûne. Heta niha ji hezarî zêdetir kes hatine desteserkirin û bi dehan kes ji aliyê hêzên rejîma Îranê ve hatine kuştin.

Li gor agahiyên ku ji herêmê tên gelê ku li dijî rejîma Îranê li kolanan e tevî hemû zextan jî li ber xwe dide. Hat zanîn ku xwepêşandaran li Awdanan û Melekşahê kontrola giştî ya bajar girtine dest.

Herwiha çavkaniyên ji heremê dibên ku hêzên rejîmê li Awdanan êrîşê gel kirine, bi dehan birîndar hene ku birînên gelek kesan giran in.

Rejîmê ragihand ku polîsek wan jî li Melekşahê hatiye kuştin.

HRANA: Li Îranê hejmara qurbaniyên xwepêşandanan gihîştiye 29 kesan
HRANA: Li Îranê hejmara qurbaniyên xwepêşandanan gihîştiye 29 kesan
6 Çile 2026

Polîs teslîm bûn bi gel re dirûşm berz dikin

Polîsên rejîmê dema ku gelê Awdananê dîtin, neçar man ku teslîm bibin û tevlî xwepêşanderan bûn.

Di berdewamiya serhildana gel a li Awdananê de, şoreşgerên bajêr ala Wezareta Îstîxbaratê çirandin, hêrs û nefreta xwe ya li hember saziyên zordar ên rejîmê nîşan dan.

Qesra bajarê Kirmaşanê hat şewitandin

Qesra bajarê Kirmaşanê ji hêla gel ve hat şewitandin. Hat ragihandin ku li bajêr pevçûnên tund diqewimin. Li bajêr baregeheke rejîmê hat gulebarankirin.

Xwepêşandanên li Îran û rojhilatê Kurdistanê bênavber didomin. Hat hînbûn ku qesra bajarê Kirmaşanê û gelek saziyên dewletê yên li bajêr hatine şewitandin. Hêzên rejîmê yên ku li bajêr bi cih bûne û hewl didin xwepêşandana gel asteng bikin, lê gel li kolanan berxwedana xwe didomîne.

Her wiha li bajarê Îlamê ku bûye yek ji navendên xwepêşandanan, gel bi keviran bersiv da hêzên rejîmê. Serhildana gel li Kirmaşanê heta saetên dereng ên şevê berdewam dike. Li Kirmaşanê baregeheke rejîmê hat gulebarankirin. Li navçeyên Tehranpars û Xak-e Sefîd ên Tehranê, gel kolanan tijî dike.

Xwepêşandanên li Îranê

Li Îranê ji ber xirabûna rewşa aborî û daketina asta standartên jiyanê xwepêşandanên dest pê kiribûn.

Di Yekşema 28ê Kanûna Pêşîn a 2025an de di dîrokê de cara yekem ewqas zêde nirxê pereyê neteweyî riyal daket xwarê û enflasyon di Kanûnê Pêşîn de ji sedî 40 derbas bû û bû sedema zêdebûna bihayên xurakê. Ev jî bû sedema nerazîbûnan. Xwepêşandanan li Tehranê dest pê kir û li hemû Îranê belav bû.

Xwepêşandan li bajarên wekî Kirmaşan, Loristan, Îlam, Çarmehal û Bextyarî, Qûm, Xûzistan, Fars, Îsfehan, Hemedan û Meşhedê belav bûn û heta niha li hinek bajaran alozî derketiye.

Piştî destpêkirina nerazîbûnan, Serokê Banka Navendî ya Îranê dest ji kar berda û Ebdulnasir Himetî bû Serokê nû yê Banka Navendî ya Îranê.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Xwepêşandanên Iranê Rejîma Îranê xwepêşandan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê