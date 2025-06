Xwendekarên ODTUyê “Koma Lêkolînên Kurdî” ava kirin

Li Zanîngeha Teknîkî ya Rojhilata Navîn (ODTU) komek xwendekaran bi armanca pêşxistina zimanê kurdî di warê akademîk de, civatek bi navê "Koma Lêkolînên Kurdî ya METU"yê ava kirin.

Armanca koma nû ava bûye ew e ku di nav zanîngehê û li derveyî wê de atolye, ders û çalakiyên hunerî yên têkildarî kurdî li dar bixe.

"Em dixwazin bi kurdî bixwînin"

Endamê komê Eren Rojhat Emîcî ji Ajansa Mezopotamyayê re axiviye û gotiye ku daxwaza wan a bingehîn ew e ku kurdî di xwendina bilind û nîqaşên akademîk de were bikar anîn.

Emîcî destnîşan kir û got, "Em dixwazin di xwendina bilind û qadên akademîk de bi kurdî bixwînin û bixebitin. Ji ber ku dema em nikarin bi zimanê dayikê perwerdehiyê bibînin, em di nîqaşên akademîk de kêmasiyekê dijîn." Her weha Emîcî tekez kir ku divê mafê perwerdehiya bi zimanê dayikê bi destûra bingehîn were ewlekirin.

Wê çalakî bên sazkirin

Emîcî derbarê xebatên METU Kurdiyê de diyar kir û got ku ew ê klûbên axaftina bi kurdî, dersên ziman, çalakiyên têkildarî hunera Kurdî û atolyeyên muzîkê yên ji bo amûrên wekî erbane û tembûrê li dar bixin. Her wiha ji bilî vana armanca wan ewe ku bi hunermendan re li derveyî zanîngehê jî çalakiyên hevbeş pêk bînin.

