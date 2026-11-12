TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.11.2026 14:22 12 Mijdar 2026 14:22
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.11.2026 14:37 12 Mijdar 2026 14:37
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Xwediyê HABAŞê bi şertê kontrola edlî serbest bû

Derbarê teqîna li HABAŞê de 11 kes hatibûn desteserkirin. Serokê Desteya Rêveber ê şîrketê Mehmet Ruştu Başaran jî di nav de 2 gumanbar bi şertê zîndanîkirina li malê serbest bûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Xwediyê HABAŞê bi şertê kontrola edlî serbest bû
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Ji ber teqîna li kargeha hesin û pola ya li navçeya Alîagaya Îzmîrê 11 gumanbarên hatibûn desteserkirin û ji wan 9 kes hatin girtin. Serokê Desteya Rêveber ê şîrketê Mehmet Ruştu Başaran jî di nav de 2 gumanbar jî bi şertê zîndanîkirina li malê serbest bûn. Di teqînê de 19 karker miribûn.

Li Îzmîrê di kargehê de teqîn pêk hat: Hejmara miriyan derket 18an
Li Îzmîrê di kargehê de teqîn pêk hat: Hejmara miriyan derket 18an
10 Mijdar 2026

Di lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Alîagayê ve tê birêvebirin de, ji kesên ku duh piştî îfadeyên li qereqola cendirmeyan sewqî edliyeyê hatibûn kirin, jê 9 kes ji aliyê dadweriya nobedar ve hatin girtin.

Serokê Desteya Rêveber ê şîrketê Mehmet Ruştu Başaran jî di nav de 2 gumanbar jî bi şertê zîndanîkirina li malê serbest bûn.

Karkerekî din ku di teqîna HABAŞê de bi giranî birîndar bibû, mir
Karkerekî din ku di teqîna HABAŞê de bi giranî birîndar bibû, mir
11 Mijdar 2026

Di teqîna ku di 9ê Cotmehê de li Kargeha Hesin û Pola ya HABAŞê ya li navçeya Alîagaya Îzmîrê pêk hatibû de 19 kesan jiyana xwe ji dest dabû.

Derbarê bûyerê de serokê desteya rêveber a şîrketê, rêvebirê kargehê û cîgirê xwediyê kar, rêvebirê kalîte û plansaziyê, rêvebirê îdarî, rêvebirê şaxa Alîagayê yê şîrketê, rêvebirê polaxaneyê , şefê lênêrîna mekanîk, şefê polaxaneyê, endezyarê kontrola periyodîk, endezyarê beşê û endezyarê lênêrîna mekanîk a vîncê jî di nav de bigiştî 11 gumanbar hatibûn desteserkirin.

Derbarê karkerên ku di teqîna HABAŞê de mirin em çi dizanin?
Derbarê karkerên ku di teqîna HABAŞê de mirin em çi dizanin?
10 Mijdar 2026

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Kargeha Hesin û Pola ya HABAŞê HABAŞ mirina karkeran
nûçeyên pêwendîdar
Karkerekî din ku di teqîna HABAŞê de bi giranî birîndar bibû, mir
11 Mijdar 2026
/haber/karkereki-din-ku-di-teqina-habase-de-bi-girani-birindar-bibu-mir-325334
HABAŞ, rûyê xuya yê mirinên karkeran e: Di Cotmehê de 193 karker di dema karkirinê de mirin
10 Mijdar 2026
/haber/habas-ruye-xuya-ye-mirinen-karkeran-e-di-cotmehe-de-193-karker-di-dema-karkirine-de-mirin-325278
Ji bo bihêzkirina rojnamegeriya mafparêz, pirdengî û serbixwe bianet li benda piştgiriya we ye.
Bİ GOOGLE’Ê TEVKARİYÊ BİKİN
EM ROJNAMEGERİYA MAFPARÊZ, PİRDENGİYÎ
Û SERBİXWE XURT BIKIN!
ji bo piştgiriya bianetê bitikînin
nûçeyên pêwendîdar
Karkerekî din ku di teqîna HABAŞê de bi giranî birîndar bibû, mir
11 Mijdar 2026
/haber/karkereki-din-ku-di-teqina-habase-de-bi-girani-birindar-bibu-mir-325334
HABAŞ, rûyê xuya yê mirinên karkeran e: Di Cotmehê de 193 karker di dema karkirinê de mirin
10 Mijdar 2026
/haber/habas-ruye-xuya-ye-mirinen-karkeran-e-di-cotmehe-de-193-karker-di-dema-karkirine-de-mirin-325278
Biçe serûpelê