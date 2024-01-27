Xwebûn Gazetesi'nin internet sitesi erişime engellendi
Kürtçe yayımlanan gazete, “xwebun.org” adresinden yayınına devam ediyor.
Kürtçe yayımlanan Xwebûn Gazetesi’nin internet sitesi “xwebun1.org”, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.
Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, 25 Ocak tarihli kararda erişim engeline dair gerekçe belirtilmezken, Xwebûn Gazetesi avukatlarının da karara karşı 29 Ocak’ta itirazda bulunacağı kaydedildi.
Gazete, “xwebun.org” adresinden yayınına devam ediyor.
(VC)
ilgili haberler
ilgili haberler