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Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 10:31
 ~ Son Güncelleme: 27 Ocak 2024 10:37
1 dk Okuma

Xwebûn Gazetesi'nin internet sitesi erişime engellendi

Kürtçe yayımlanan gazete, “xwebun.org” adresinden yayınına devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Xwebûn Gazetesi'nin internet sitesi erişime engellendi

Kürtçe yayımlanan Xwebûn Gazetesi’nin internet sitesi “xwebun1.org”, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.  

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, 25 Ocak tarihli kararda erişim engeline dair gerekçe belirtilmezken, Xwebûn Gazetesi avukatlarının da karara karşı 29 Ocak’ta itirazda bulunacağı kaydedildi.

Gazete, “xwebun.org” adresinden yayınına devam ediyor.

(VC)

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